Pep Cruz rebutja sortir a ‘Merlí: sapere aude’ perquè paguen "una merda"

L’actor Pep Cruz ha anunciat que no participarà en la segona temporada de Merlí: sapere aude, que emet d'entrada Movistar+. Ho ha explicat en un tuit en què es despatxava contra la productora i la seva política de retribucions: "He dit que no [...] perquè Veranda, empresa catalana, paga una merda als actors. La dignitat, després de 52 anys d’ofici, passa també pel sou! Defensem el nostre ofici! Les empreses catalanes de TV son les que pitjor paguen!" Responent a algunes de les interpel·lacions que li feien al missatge original, Cruz assegurava que el sou era un 30% inferior al que havia cobrat a l’anterior sèrie de Movistar+, El día de mañana.

He dit que no per fer la 2ª temporada de Merli perquè Veranda, empresa catalana, paga una merda als actors. La dignitat, despres de 52 anys d’ofici, passa també pel sou!!! Defensem el nostre ofici!!! Les empreses catalanes de TV son les q pitjor paguen!!! — Pep Cruz (@pepcruz1) June 5, 2020

Tot i que l’empresa es va fundar efectivament a Catalunya, el Grupo Godó es va desprendre de les accions al final del 2019. Actualment Boomerang TV, amb seu a Madrid però propietat del grup francès Lagardère, és qui controla la productora. Al 2018, Boomerang TV va declarar una facturació de 60,8 milions d’euros i uns beneficis de 5,8 milions. Cruz, en missatges posteriors, ha dit que acabarà a les llistes negres de les productores catalanes, però que ho assumeix: "A la meva edat només em queda la paraula".