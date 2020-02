Pere Buhigas, nou director de RTVE a Catalunya

Potenciar l'oferta d'informatius i programes a Catalunya. Aquest és l'objectiu anunciat, un cop més, per RTVE en una nova etapa en la qual situa Pere Buhigas com a nou director. Substitueix en el càrrec Carles González, que ha comandat el centre de producció de Sant Cugat des del maig del 2016. Durant el seu mandat, s'han celebrat els 60 anys de TVE a Catalunya i s'han estrenat nous programes culturals i de ficció. L'administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, va prometre doblar la programació en català a l'ens, vinculat a un augment del pressupost. L'aportació extra no es va produir i finalment el guany en graella d'hores en català va ser residual.

Nascut a Barcelona el 1958, Buhigas és llicenciat en periodisme, enginyer tècnic de telecomunicacions i diplomat en estudis avançats en comunicació audiovisual i publicitat. Va començar la carrera professional a Radio Juventud, el 1979. Posteriorment, va dirigir les emissores de RNE a Ponferrada, Salamanca, Lleida i Tarragona. També ha estat director d'informatius i programes de l'emissora a Barcelona.

El salt a la televisió el va fer el 1996 i va treballar en programes de reportatges com Giravolt i Gran angular. Vinculat sempre a informatius, ha estat també director d'aquesta àrea a Sant Cugat. Actualment, dirigeix i presenta la sisena temporada del programa de divulgació científica Lab24, del Canal 24 Horas de RTVE. És, també, professor associat de la Universitat Internacional de Catalunya.