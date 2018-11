260x366 Perill: sobredosi d'inauguracions per les municipals a la vista Perill: sobredosi d'inauguracions per les municipals a la vista

"L'educació és un dels pilars fonamentals a la nostra ciutat i qualsevol col·legi o centre educatiu tindrà sempre el suport de l'Ajuntament". Són paraules de l'alcalde de Maracena, Noel López, en el pompós acte d'inauguració que recollia el digital ' Ahora Granada'. Per la solemnitat de les seves paraules, hom podria sospitar que el batlle està tallant la cinta d'una nova escola, o d'una reforma integral de les aules. No és el cas. L'objecte inaugurat és un tobogan del pati. Un tobogan groc, concretament, d'un metre d'alçada aproximadament –des de la rampa fins a terra– i del qual "es beneficiaran uns 150 nens". El mitjà acompanyava la peça d'una fotografia on es pot veure l'alcalde i personal del centre, en perfecta formació al costat de la petita rampa groga, com qui presenta un accelerador de partícules. Jo ja entenc que si no pots inaugurar una estació de l'AVE, t'hagis de conformar amb un tobogan nan. Però potser els mitjans hauríem de posar el llistó una mica més amunt. El cas és de fa un parell d'anys, però ara que s'atansen eleccions municipals, caldrà estar alerta i exigir als polítics que, si volen foto, s'estirin més. No sé, un parell de gronxadors, una pista de bàsquet...

Quasi

El 'Gisborne Herald' ha tingut els seus cinc minuts de glòria gràcies a una petita confusió. Res, en comptes de consignar la mort de Stan Lee, creador d'inoblidables superherois, va anunciar en primera pàgina el decés de Spike Lee, cineasta i activista en favor de la comunitat negra. La foto, com a mínim, l'encertaven.

540x306 Perill: sobredosi d'inauguracions per les municipals a la vista Perill: sobredosi d'inauguracions per les municipals a la vista

Àlbum de titulars

Ja que avui és un dia lleuger, els deixo amb postres dobles. Perquè jo no em sé decidir entre "José Manuel Parada i el seu pianista de 'Cine de barrio' fan les paus després de 18 anys en un bingo" o "La Comunitat Valenciana prohibirà la incineració de persones amb obesitat mòrbida" (tots dos vistos en diversos mitjans).