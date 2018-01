'El Periódico' segueix esprement una nota dels Mossos malgrat admetre que és irrellevant

260x366 portada periodico 22/1/18 portada periodico 22/1/18

'El Periódico' treu l'exclusiva que el famós avís que van rebre els Mossos sobre la possibilitat d'un atemptat a Barcelona estava entre els papers interceptats en una furgoneta del cos policial que anava camí d'una incineradora. Quan es va interceptar el vehicle, mesos enrere, la policia catalana ja va explicar que de tota la paperassa se'n guardava una còpia electrònica a l'arxiu. Per tant, resulta una mica dramàtic arrencar la peça amb "La cèlebre nota dels Estats Units sobre l'amenaça d'un atac terrorista a la Rambla, desvelada per 'El Periódico', va estar a punt de quedar reduïda a cendra", tal com fa el director del mitjà, que és qui signa la peça.

És cert que els Mossos van donar explicacions incompletes sobre l'escrit, probablement per protegir la font. I van ser ambigus aprofitant que aquell toc –dels milers d'avisos que reben sobre la matèria– no havia arribat per la via oficial de la cooperació entre administracions, tancada i barrada per obra de l'Estat. A partir d'aquí, 'El Periódico' ha instrumentalitzat la nota, primer per intentar desacreditar la policia catalana i, després, per alimentar un cert relat victimista: la "gossada digital" independentista i altres lamentacions. Però els censurables insults dels exaltats no poden servir de cobertura per negar l'evidència que el diari va posar el focus sobre la policia catalana d'una manera injusta. De fet, l'article d'aquest dilluns admet –discretament i al final– que l'avís no tenia "prou detall com per donar-hi credibilitat" i que el contingut es referia a una amenaça que no estava relacionada amb l'atac del 17-A. L'article és maliciós perquè suggereix que es volien destruir proves. Però proves de què, exactament? Al capdavall, n'hi havia prou de prémer Control+P per imprimir una còpia d'una nota que, en relació a l'atemptat que finalment va ocórrer, és completament irrellevant.