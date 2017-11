Periodisme perdonavides amb dos muntanyencs independentistes

260x292 Captura Captura

Quan el diari 'Marca' escriu en un titular "L'heroic rescat de la Guàrdia Civil a dos muntanyencs independentistes" en realitat vol dir "L'heroic rescat de la Guàrdia Civil a dos muntanyencs, tot i ser independentistes". I el benepòrric cos policial també ho devia llegir així, perquè repiulava la notícia al seu compte de Twitter i afegia el comentari: "No fem distinció d'ideologies, races, credos... quan salvem la vida d'alguna persona a la muntanya". El sol fet que ho subratllin –només faltaria!– ja denota la malaltissa i aporèllica concepció que en tenen. Diversos mitjans s'han sumat a la festa dels periodisme perdonavides. Com si els muntanyencs, siguin independentistes o fans del Futbol Club Torpedo de Moscú, no paguessin els impostos per mantenir-los. Ni que sigui a desgrat.

Somos beneméritos y no hacemos distinción de ideologías, razas, credos... cuando salvamos la vida de alguna persona en la montaña.



Una prueba de ello es ésta noticia ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/j34vUElaaT pic.twitter.com/WGmpHUP07v — Guardia Civil (@guardiacivil) 28 de novembre de 2017

Mala sort

Les pàgines web són uns tetris que, de vegades, posen de costat peces que es donen cops de colze i creen combinacions aberrants. A la secció de Televisió, 'El País' informa d'un documental sobre el noi que, als setze anys, va matar els seus pares i la seva germana petita amb una espasa japonesa. El títol és "La reaparició de 'l'assassí de la catana'". El problema és que la notícia anterior, que queda just a sota, és una peça sobre la nova sèrie 'Traición', de La 1, que va de marros en una nissaga poderosa. Una mena de 'Falcon Crest' o 'Dallas'. I el titular que apareix és: "Les famílies estan per clavar-se ganivets". Que sembla més un funest i desagradable comentari a la notícia anterior que no pas l'anunci d'una nova ficció televisiva.

Àlbum de titulars

"Cinc senadors del PP van guanyar el 'cuponazo' amb el número 155 el mateix dia que en van aprovar l'aplicació al Senat". (Un nou 'A por ellos', detectat per Eldiario.es.)