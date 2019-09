Phoebe Waller-Bridge signa un acord per crear sèries en exclusiva per a Amazon

Després de ser la gran guanyadora dels Emmy, Phoebe Waller-Bridge ha signat un contracte d'exclusivitat amb Amazon, plataforma que distribueix internacionalment 'Fleabag', la sèrie que li ha valgut, entre d'altres, els guardons de millor comèdia, millor guió i millor actriu en l'última edició dels premis de l'acadèmia de la televisió nord-americana.

D'aquesta manera, la plataforma lliga la creadora britànica, que crearà i produirà continguts en exclusiva per a Amazon. Segons la publicació especialitzada 'Variety', Waller-Bridge s'embutxacarà 20 milions de dòlars a l'any gràcies a aquest contracte. 'Fleabag', que és una producció de la BBC que Amazon emet fora del Regne Unit, és la segona sèrie de la londinenca, que va debutar com a creadora televisiva amb 'Crashing'. Després de 'Fleabag', Waller-Bridge es va endinsar en el gènere del 'thriller' amb 'Killing Eve', sèrie que enguany optava a l'Emmy al millor drama i de la qual primer va ser 'showrunner' i, actualment, és productora.

"Estic increïblement emocionada de continuar la meva relació amb Amazon. Treballar amb l'equip a Fleabag ha sigut creativament parlant un somni fet realitat. Ens hem sentit com a casa. Tinc ganes de posar-nos en marxa", ha assegurat Waller-Bridge. Per la seva banda, Jennifer Salke, directora d'Amazon Studios, ha assenyalat que Waller-Bridge és "enginyosa, brillant, generosa i virtuosa en múltiples fronts com el guió, l'actuació i la producció".

A banda del nou acord amb Amazon, Waller-Bridge té actualment un projecte amb marxa amb la HBO, la tragicomèdia 'Run'. En aquest cas, la britànica exercirà de productora executiva i interpretarà un personatge recurrent. La sèrie, escrita per Vicky Jones, amb qui Waller-Bridge va fer l'obra de teatre en què es basa 'Fleabag', se centra en la Ruby ( Merritt Wever), una dona de vida avorrida, que un dia rep un missatge que la convida a complir un pacte de joventut fent un viatge amb un amor del passat. Domhnall Gleeson interpretarà un guru d'èxit que prové d'una família irlandesa rica.