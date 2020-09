El xoc entre Pilar Rahola i Mariàngela Vilallonga marca el retorn del 'FAQS'

L'entrevista a l'exconsellera de Cultura Mariàngela Vilallonga ahir a la nit al FAQS va ser el plat fort d'una tornada a la graella que l'audiència va beneir amb un share del 16,2% i 235.000 espectadors, unes dades que van convertir l'espai informatiu en la tercera emissió més vista de TV3 ahir i la quarta del dia al conjunt de Catalunya. Tot i que el programa va comptar amb la sort de reunir al plató per primer cop el doctor Oriol Mitjà i el doctor Antoni Trilla, dos experts en coronavirus que mai havien estat alhora en cap programa, el que més va impressionar l'audiència va ser la dura confrontació entre Pilar Rahola i la ja exconsellera de Cultura Mariàngela Vilallonga, cessada per Quim Torra aquesta mateixa setmana.

Després d'una entrevista de Cristina Puig a Vilallonga, catedràtica de filologia llatina de la Universitat de Girona, el programa va fer passar Rahola al plató per discutir amb la primera sobre el llegat del seu pas per la conselleria, que aquesta setmana ja havia considerat escàs en un article a La Vanguardia titulat " Remodelación", tal com va recordar Puig abans que sortís. La batalla dialèctica entre les dues, que va començar en pantalla quan Vilallonga va qualificar de "desinformada" Rahola i que va continuar amb Rahola dient-li "desapareguda" a l'expolítica va fer encendre Twitter, on tothom va dir-hi la seva i va prendre partit. A continuació poden veure el vídeo de l'enfrontament i després alguns tuits que es van fer al respecte:

👉🏼 @RaholaOficial a @MVilallonga: "Ha estat molt desapareguda. La indústria cultural no teníem la impressió que estàvem davant d’una conselleria present i activa” #FAQSmalabarsTV3 ▶️ https://t.co/FFIEjgFH8Z pic.twitter.com/ULK5cp2HFY — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) September 5, 2020

Periodisme és una carrera universitària a Espanya, a molts d’altres països no. Però que la Rahola s’erigeixi en portaveu de la cultura... no té límits aquesta dona. — Contxi Haro (@HaroContxi) September 6, 2020

La lección de CULTURA que han dado Vilallonga y Rahola en el #FAQSTV3 resuena por los rincones del universo.



Está Thanos leyendo libros. — Alienígena Tuitero (@Alien_Tuitero) September 6, 2020

La Rahola i la Vilallonga són a la cultura el que jo soc a l'alpinisme. — Xavier Rigall (@RigallXavier) September 6, 2020