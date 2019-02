Plastilina amb les dades de l'atur contra Sánchez

260x366 portada abc 5/2/19 portada abc 5/2/19

El govern espanyol publica dades de l'atur corresponents al mes de gener i la caverna se li llança a la jugular. “606.473: rècord històric de baixes a la Seguretat Social el primer dia del nou SMI”, titula en portada 'El Mundo'. També ho fa 'La Razón' (“La pujada del salari mínim ja llasta la creació de feina”) i l''Abc' no falta a la cita: “204.685 llocs de treball menys en el pitjor gener des del 2013”. El gener és un mes de patacada laboral: acaba la campanya de Nadal i Espanya acusa el fet de tenir una economia altament estacional. En quina mesura l'augment del salari mínim hi ha contribuït és, amb dades de només un mes, una qüestió de fe més que de ciència. I, en tot cas, la destrucció d'ocupació és també reflex de la mala qualitat de les contractacions que la reforma laboral del PP va afavorir. I que la caverna prefereix no esmentar a les seves portades.

Mirem ara una setmana enrere. El 29 de gener es van fer públiques les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), que fan servir una altra metodologia (i corresponien al tancament de l'any). “L'ocupació viu el seu millor any amb la reforma que Sánchez vol tombar”, titulava a so de bombo i platerets 'El Mundo'. També ho feia 'La Razón': “La reforma laboral que el govern vol derogar va crear dos milions de llocs de treball”. És a dir, si la dada és bona, responsabilitat de Rajoy, per bé que Sánchez hagi governat la major part de l'any. Si set dies més tard apareix una dada dolenta, culpa absoluta de l'actual gabinet. De nou, la caverna demostra el seu mestratge en l'art de la simplificació demagògica. La dada d'aturats és dolenta, però l'anàlisi completa hauria de determinar en quina mesura les condicions dels contractats han millorat: no fos cas que un nombre significatiu de treballadors hagin conegut per primer cop el bonic món de la retribució digna.