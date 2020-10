Pluto TV se suma a l'oferta de plataformes de 'streaming' a Espanya

260x366 El nou servei permetrà l'accés a continguts sota demanda i quaranta canals de televisió / VIACOMCBS El nou servei permetrà l'accés a continguts sota demanda i quaranta canals de televisió / VIACOMCBS

Nou actor dins de l'ecosistema de plataformes per streaming a Espanya. El grup ViacomCBS Networks International ha anunciat que a finals d'octubre llançarà Pluto TV, un nou servei de streaming gratuït i sense registre però que sí que comptarà amb publicitat. L'accés a la nova plataforma es podrà fer a través de la seva pròpia web –www.pluto.tv–, d'AppleTV, Android TV i Amazon Fire TV i dispositius mòbils amb sistema operatiu Android i iOS.

Pluto TV s'allunya del model de Netflix i Amazon i es presenta com un servei de vídeo sota demanda amb la publicitat com a principal font d'ingressos. Per aquest motiu, els usuaris no hauran de pagar una quota per tenir-hi accés ni necessitaran registrar-se, com sí que passa en altres plataformes com Atresplayer o Mitele, els dos serveis de streaming dels principals grups de televisió privada d'Espanya. A més de tenir continguts de vídeo sota demanda, la nova plataforma oferirà 40 canals exclusius i temàtics de cinema, sèries, programació infantil, realities i gaming. El grup assenyala que la seva intenció és anar sumant nous canals mensualment fins a arribar als 50 a finals del 2020 i als 100 a finals del 2021.

El grup ViacomCBS, sorgit de la fusió de Viacom i CBS l'any 2019, comprèn canals com MTV, Showtime, Nickelodeon, BET i Comedy Central. Algunes de les sèries d'èxit vinculades al grup són Homeland, Shameless o The good wife.