Pol Marsà s’estrena demà al capdavant de ‘La nit a 8TV’

8TV inaugura demà una nova temporada que arriba marcada pel relleu al capdavant del seu principal programa, La nit a 8TV. Ramon Rovira, que presentava el format des que es va estrenar, a l’abril, cedeix el protagonisme a Pol Marsà. L’espai d’anàlisi de l’actualitat continuarà començant a les 20.55 h, però s’allargarà una mica cap al final i s’acabarà a les 23 h. Igual que la temporada passada, La nit a 8TV s’emetrà just a continuació de l’informatiu 8 al dia, liderat per Jordi Armenteras a partir de les 20.30 h. Segons avança la cadena, en aquesta nova etapa el programa farà un pas endavant per explicar, més enllà dels titulars, “els perquès” de les principals notícies del dia.

A banda d’aquests dos programes, la graella de 8TV comptarà a partir de demà amb una incorporació destacada en l’àmbit dels esports: la tertúlia del programa Hora B de Barça TV, presentada per Laura Aparicio, que s’emetrà simultàniament, a les 19.30 h, per la cadena del Grupo Godó i la del Futbol Club Barcelona. A més, els caps de setmana 8TV emetrà en directe els partits dels equips formatius del club blaugrana. Així doncs, les dues institucions reforcen la seva col·laboració en matèria televisiva, ja que Barça TV emet a través d’un canal que el club té llogat a Godó.

8TV també ha arribat a un acord amb el festival DocsBarcelona en virtut del qual podrà estrenar, durant els pròxims mesos, setze documentals. A més, pròximament Eduard Berraondo estrenarà Infinit, un espai setmanal de divulgació sobre temes de ciència i tecnologia.

Pel que fa a la ficció, la cadena mantindrà en emissió les sèries Suits (els dilluns a la nit) i White collar (els dimarts). També i incorporarà nous títols com El cercle Bletchley (els divendres) i diverses minisèries de la BBC britànica que ompliran les nits dels dimecres i dijous.

Amb aquestes noves incorporacions, 8TV intentarà compensar la pèrdua de l’ Arucitys, el programa que durant la temporada passada més va contribuir a fer créixer l’audiència de la cadena i que per primer cop en 16 anys no formarà part de la seva graella, ja que Alfons Arús ha fitxat per La Sexta. Per ocupar la franja que deixa buida aquest espai, a l’hora de la sobretaula 8TV té previst oferir cinema i sèries documentals.