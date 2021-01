Polèmica a Dinamarca per un dibuix animat "amb el penis més llarg del món"

La televisió pública danesa, la DR, s'ha vist envoltada de polèmica arran de l'estrena d'una sèrie de dibuixos animats protagonitzada per un personatge "amb el penis més llarg del món". La sèrie John Dillermand, adreçada a un públic d'entre 4 i 8 anys, està protagonitzada per un home amb un penis gegant i màgic que l'ajuda en tot tipus de situacions. El penis és representat com una corda dels mateixos colors del vestit que porta el personatge.

Els crítics amb la sèrie asseguren que els dibuixos envien un missatge equivocat als nens, ja que presenten un home que no té control sobre els seus genitals. Des de la televisió pública, però, neguen aquesta acusació i expliquen que la sèrie es va desenvolupar amb l'ajuda d'una psicòloga infantil, Margrethe Brun Hansen, "que va llegir tots els guions per assegurar-se que els nens interpretarien tot el que apareix a la sèrie tal com ho havien pensat els creadors". També recalca que la sèrie ha comptat amb l'assessorament de l'organització Sex and Society. El cap de programes infantil de la DR, Morten Skov Hansen, argumenta que la sèrie no se centra en el genitals sinó "en la necessitat de ser fidel a un mateix, fins i tot en els defectes". A més, indica que John Dillermand també "reconeix la creixent curiositat dels nens pel cos: tant les coses vergonyoses com les coses divertides".

El primer episodi, en el qual es veu el protagonista preparant una barbacoa des de lluny amb l'ajuda del seu penis, va ser vist per més de 250.000 nens en cinc dies, segons un portaveu de la DR. Des de la cadena assenyalen que aquestes dades són un èxit per a la televisió pública, que emet la sèrie tant pel seu canal convencional com per la seva plataforma de streaming.