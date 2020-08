Polèmica per l'elecció dels dobladors al castellà de 'Memorias de Idhún'

El teaser de la sèrie d'animació de Netflix Las memorias de Idhún, l'adaptació de la trilogia creada per Laura Gallego, ha arribat envoltada de polèmica, principalment per la tria dels actors que posen veu a la ficció. Amb el llançament de l'avançament de la sèrie, la plataforma també va anunciar que els actors que participen en la sèrie són Michelle Jenner, Carlos Cuevas, Itzan Escamilla, Sergio Mur i Nico Romero, i des d'alguns sectors s'ha criticat el fet que s'hagi optat per actors que, majoritàriament, no han treballat en el món del doblatge. Tot i així, dins del repartiment hi ha excepcions com ara Jenner, que té una llarga trajectòria en el món del doblatge, o Cuevas.

La polèmica ha crescut fins al punt que l'autora dels llibres en què es basa la sèrie ha emès un comunicat en què assegura que les veus que tindrà la ficció no són les que ella havia imaginat per als seus personatges. "Des del primer moment el meu desig va ser que tots els personatges de la sèrie fossin interpretats per actors especialitzats en doblatge", assegura l'escriptora. Gallego explica que va participar en el càsting que es va fer l'any 2018 i en què van participar actors de doblatge, però que temps després els responsables de la sèrie "tenien altres preferències". "Ha sigut el seu criteri el que finalment s'ha imposat", assegura.

Las memorias de Idhún, una història èpica i d'amistat, s'estrenarà el 10 de setembre.