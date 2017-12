El 'Polònia' feminista lidera el dia

El 'Polònia' va ser el programa més vist d'aquest dijous a Catalunya. L'espai d'humor de TV3 va tenir 746.000 espectadors i una quota de pantalla del 25,4%, i ho va aconseguir sense que hi aparegués cap personatge masculí.

El programa va mantenir durant tota l'emissió la seva estructura habitual, i no va ser fins al moment del monòleg final que es va cridar l'atenció als espectadors sobre l'excepcionalitat d'aquell capítol. En comptes de Carles Puigdemont, l'últim gag del programa el van protagonitzar els personatges de Marta Rovira, Soraya Sáenz de Santamaría, Inés Arrimadas i Gabriela Serra.

"El programa d'avui ha estat protagonitzat exclusivament per dones", va dir la doble de Rovira. "Si ja us n'havíeu adonat significa que encara resulta estrany veure les dones sent protagonistes de l'actualitat. Si no us n'havíeu adonat significa que estem normalitzant la presència de les dones en tots els espais i que, per tant, anem per bon camí", va afegir Sáenz de Santamaría. D'aquesta manera, el programa es va sumar a la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista, que es va celebrar dissabte passat, 25 de novembre.