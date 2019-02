El 'Polònia' es prepara per a la reaparició dels presos polítics

Els presos polítics reapareixeran al 'Polònia' durant les pròximes setmanes. El programa de sàtira política ho va insinuar aquest dijous, en un gag emès just al final del programa, ja després dels crèdits, en què es veien les perruques i ulleres que s'utilitzaran per caracteritzar-los posats en maniquins amb el seu nom, i en què es veien també els dobles de Jordi Cuixart i d'Oriol Junqueras. El president d'ERC va ser l'únic que va parlar. Mentre li col·locaven la perruca, algú li va portar un guió: "Amb tot això del judici, espero que aquest sigui l'únic guió que ja està escrit, diguem-ne", va dir. De fons, sonava la cançó dels Beatles 'Get back', és a dir, 'Torna'.

'Polònia' ja havia fet un vídeo similar a aquest, però en sentit contrari, el 9 de novembre del 2017, en el primer programa després de l'empresonament dels membres del Govern. En aquella ocasió, es van mostrar els bustos dels personatges (alguns dels quals no havien aparegut mai al programa), amb ulleres i perruca, en una prestatgeria.

Des d'aquell dia, els presos van deixar d'aparèixer en els gags, amb una única excepció: l'últim programa de la temporada passada, en què van ser protagonistes, també d'un gag d'homenatge en què desitjaven poder tornar a aparèixer aviat al 'Polònia'.