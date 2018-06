'Polònia' tanca la temporada amb un homenatge als presos polítics

El programa de TV3 'Polònia' va tancar aquest dijous la tretzena temporada amb un homenatge als presos polítics. En l'últim gag del dia, ja després dels crèdits i quan la resta de personatges s'havien acomiadat fins al setembre, van reaparèixer els dobles d'Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. De fet, alguns d'aquests personatges no havien sortit mai al programa, i la resta no hi havien tornat a aparèixer des del dia que van entrar a la presó.

"Creieu que al setembre ens cridaran per fer gags?", va preguntar el doble de Romeva a la resta de personatges. "Crec que va per llarg", va respondre Forcadell, i va afegir: "A més, si ens criden per fer gags, serà perquè volen riure de les coses que fem". I Junqueras ho va rematar: "Doncs tant de bo puguin fer-ho aviat". El programa es va acabar amb la versió de Johnny Cash de la cançó 'We'll meet again' ["Ens tornarem a trobar"].

El gag ha sigut molt comentat a les xarxes socials, i els familiars d'alguns dels presos han expressat l'agraïment al programa. És el cas, per exemple, de Txell Bonet, la dona de Jordi Cuixart; de Diana Riba, parella de Raül Romeva, i de Meritxell Lluís, dona de Josep Rull.

El 'Polònia' es continuarà emetent durant les pròximes setmanes a la mateixa hora però no inclourà nous continguts, sinó que oferirà resums dels moments més destacats de la temporada.