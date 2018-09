'Polònia' torna arrasant i 'Els meus pares' debuta amb èxit

Hi havia ganes de 'Polònia'. És la conclusió que es pot treure dels resultats d'audiència d'aquest dijous, que han situat el programa de sàtira política de TV3 al capdavant del rànquing diari i amb unes xifres molt elevades: 775.000 espectadors i una quota de pantalla del 27,9%. Es tracta del segon millor registre del programa aquest any, superat només pels 788.000 seguidors que va aconseguir el 5 d'abril, el dia que la justícia alemanya va deixar Puigdemont en llibertat. En aquella ocasió, però, el 'share' va ser més baix, del 26,3%.

L'excel·lent retorn del 'Polònia' no va ser l'única bona notícia que el 'prime time' d'aquest dijous va deixar a TV3: l'estrena del nou programa 'Els meus pares', presentat per Gemma Nierga, també va liderar la seva franja molt còmodament, amb 570.000 persones que van seguir la conversa entre la presentadora, Quim Masferrer i els seus pares. El programa va obtenir un 24,3% de quota i va ser la tercera emissió més vista de la jornada, just per darrere del 'Telenotícies vespre'.

Mentrestant, a Telecinco, l'estrena de la nova edició de 'Gran Hermano VIP' va reunir 312.000 persones durant l'hora inicial (que va fer un 11,6%) i 274.000 a partir de les 23 h i fins a la matinada. Aquesta segona part del programa va arribar al 18,5% de 'share' i va ser líder destacada un cop es va acabar 'Els meus pares'.