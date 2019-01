Pols masclista de Vox als mitjans que li han donat ales

260x366 "El PP ofereix a Vox donar ajudes als homes per violència domèstica", a la portada d''El Mundo' "El PP ofereix a Vox donar ajudes als homes per violència domèstica", a la portada d''El Mundo'

Mira, un "órdago" que no és el català. Parlo del de Vox, que demana suprimir els ajuts econòmics per la violència domèstica com a condició per pactar a Andalusia. 'El Mundo' escriu, obrint portada: "El PP ofereix a Vox donar ajudes als homes per violència domèstica". I el líder de Vox s'afanya a dir que a ell no li han proposat res. És a dir, que el diari mira de forçar el pacte d'investidura fent pressió amb un globus sonda dels populars: visca el periodisme independent. L'editorial no pot ser més explícit: "El canvi no pot frustrar-se a Andalusia". Critica la condició imposada per Vox, esclar, però al mateix temps obre la porta a canviar el que calgui: "Hi pot haver motius per modificar la legislació en aquesta matèria" o bé "[Les 47 morts del 2018 demostren] la ineficàcia de les mesures posades en marxa fins ara". Segur? ¿Com poden saber que, sense aquestes polítiques, la xifra no seria encara més alta? Més: "El rebuig a les normes en vigor és més ampli entre les dones que entre els homes" (segons enquesta pròpia) o "Tot revela una demanda social de revisió". I acaba criticant que s'usi la violència de gènere amb fins partidistes. ¿Cuinar enquestes per relativitzar la importància d'aquestes mesures, no és exactament això? ¿I ometre de la teva primera pàgina el primer assassinat de l'any d'una dona a Espanya a mans de la seva parella, tampoc?

Normalitat

L'atur va reduint-se a Espanya i 'El País' ho celebra: "Espanya recupera els nivells d'ocupació del 2007". Encara és pràcticament el doble que a la zona euro, però tira. Mentrestant, a 'El Mundo' no estan disposats a donar cap alegria a Sánchez i s'agafen a la dada mensual per dir "El govern admet una «brusca » caiguda de l'ocupació al gener". Tot ha tornat a la normalitat.