'Por H o por B': xoc cultural 'choni' a la primera comèdia de HBO España

La murciana Manuela Burló va aterrar al barri madrileny de Malasaña fa prop de 20 anys. L'impacte que li va causar va ser el caldo de cultiu d'un celebrat curtmetratge ( Pipas) a partir del qual la HBO li ha encarregat la que és la primera comèdia de la divisió espanyola de la plataforma. Por H o por B (XHOXB) arriba avui, amb deu episodis que celebren el xoc entre els moderns de poble i les chonis sobre la runa de la Movida.

La sèrie compta amb alguns dels actors coneguts pels seguidors de les comèdies estripades espanyoles de penúltima generació: Brays Efe, Itziar Castro, Javier Bódalo o Fernand Albizu, per exemple. La història se centra en dues chonis que es retroben després d'haver-se traslladat, al mateix temps, al barri més pop i alternatiu de Madrid. La desubicació cultural que pateixen és la benzina que alimenta una sèrie que també té en Girls un dels seus referents. Les dues protagonistes són les mateixes que es podien veure a Pipas: Marta Martín i Saida Benzal. La directora ha explicat que no es va plantejar fitxar noms més mediàtics, un cop va fitxar per la plataforma, ja que la història havia nascut, set anys enrere, també de la seva interpretació.