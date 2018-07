Preguntes, humor i caixes fortes al nou concurs que estrena avui La 1

Crush, el nou concurs produït per RTVE, s’estrena aquesta nit a les 22.55 hores a La 1. En veure l’èxit del programa en altres països, Ràdio Televisió Espanyola va decidir tirar-lo endavant de la mà de l’exjugador de bàsquet Juanma López Iturriaga, que amb aquest espai cobrirà el prime time del canal cada divendre.

Dos equips de quatre persones i un famós lluiten per aconseguir un premi de 30.000 euros en metàl·lic. El joc consisteix a respondre correctament una sèrie de preguntes. Si les fallen, seran aixafats per grans caixes fortes col·locades sobre els seus caps. Des de l’estat Limbo, on acaben els concursants que no responen correctament, es pot donar suport a la resta de l’equip o bé optar pel comodí de reanimació per tal de retornar a l’acció. Els grups els formaran familiars, companys de feina o amics disposats a guanyar el premi i a passar-s’ho molt bé, ja que, tal com descriu la cadena, “el sentit de l’humor és un ingredient fonamental”.

Setmana rere setmana, dos personatges coneguts del món de la televisió, el cine, la música o l’esport visitaran el plató per convertir-se en concursants (un amb cada equip). Mario Vaquerizo i Bibiana Fernández, i els esportistes Gemma Mengual i Chema Martínez, entre d’altres, són els famosos que s’atreviran a quedar-se atrapats sota les caixes XXL. En el primer programa el presentador rep els còmics Joaquín Reyes i Goyo Jiménez, que acompanyen els dos equips procedents de Madrid i Granada. A l’equip madrileny, quatre infermeres de quiròfan juguen la seva estratègia contra l’equip granadí, format per una directora de col·legi i tres professors.

Fa aproximadament un any que RTVE va donar llum verda al programa. Consta d’un plató circular de mil metres quadrats, amb una capacitat per a 200 persones de públic i cinc grans caixes fortes. L’alta tecnologia permet que, amb càmeres robotitzades com la travelling cam o la skycam, l’espectador pugui visualitzar els 360 graus del plató com si fos un membre més del públic.

Tot i ser un format creat a Espanya, les primeres emissions van ser als Estats Units, Bèlgica i França, que en van comprar els drets per a canals nacionals. LOUD TV és l’empresa novaiorquesa que va pagar els drets per emetre Crush als Estats Units; a Brusel·les ho va fer Butterfish i a França la productora Satisfaction.

‘Game show’

Juanma López Iturriaga, després de retirar-se de l’alta competició de bàsquet, va trobar el seu racó en el món de la televisió esportiva. Es va estrenar en pantalla amb el programa Contraataque. Més tard va participar en altres espais esportius, com El friqui, i va ser comentarista de diferents campionats europeus de bàsquet. Ara és el conductor del nou projecte de RTVE. En una entrevista feta per la mateixa cadena ha afirmat que el game show és el gènere més interessant del món de la televisió, ja que et convida a participar i no ets només un espectador. A més a més, ha explicat una anècdota que va succeir durant el rodatge: “En diverses ocasions he hagut de cridar l’atenció a membres del públic perquè comentaven les respostes en veu alta. Malgrat això, hi veig un punt positiu, i és que el públic està implicat i a dins del concurs”.