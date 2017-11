Primera nit a la presó de Junqueras i set consellers, i quatre claus més del dia

1.

Presó incondicional per a Junqueras i set consellers i sota fiança per a Vila. L'exconseller d'Empresa estarà empresonat fins que pagui la fiança, de 50.000 euros. Article d'Oriol Junqueras: A treballar per guanyar la llibertat. "Mai no defalliu. Ens hi juguem tant que ens ho juguem tot", afirma el vicepresident.

2.

Puigdemont crida els catalans a combatre pacíficament la repressió "llarga i ferotge" de l'Estat. El president reclama des de Brussel·les l'alliberament dels consellers empresonats.

3.

"Dempeus, amb determinació i fins a la victòria", la reacció de Junqueras al seu empresonament. L'independentisme censura l'empresonament i els comuns reclamen "un front comú" per la llibertat. Un empresonament que sacseja les eleccions. Cs, PP i PSC “respecten” la decisió de la jutge, mentre que la CUP i CSQP carreguen contra l’Estat.

4.

Condemnes internacionals per l'empresonament d'un govern legítim. L'escocesa Sturgeon assegura que la decisió hauria de rebre la reprovació de tots els demòcrates.

5.

Els Jordis ressonen en un jornada ‘déjà-vu’ a l’Audiència Nacional. Lamela va confirmar els mals auguris de la comitiva de suport als consellers que va viatjar a Madrid. Clam als carrers i a les places per reclamar la llibertat dels presos. Centenars de persones es concentren al Parc de la Ciutadella com a resposta a l'empresonament.