Primers cops de colze a la triple dreta mediàtica

260x366 portada abc 26/2/19 portada abc 26/2/19

És sabut que un dels drames d'Espanya és que la dreta actua sempre amb una coherència que ja la voldria l'esquerra. Coses de la complexitat discursiva, ves. El mateix passa amb els diaris: la caverna es caracteritza per un front comú hostil contra els sospitosos habituals (sindicalistes, independentistes, socialistes, progressistes...), mentre que des de l'altra bancada no s'aprecia una campanya amb la mateixa intensitat o eines.

La triple dreta mediàtica ('Abc', 'El Mundo', 'La Razón') exhibeix una coherència de relat tan admirable com paorosa. Però vet aquí que la precampanya electoral està començant a tensar la seva relació amb el trident format pel PP, Cs i Vox. D'una banda, tenim 'La Razón', que és la més propera al PP. Sota l'epígraf “Malestar intern”, titulen: “Regeneració de Cs: a les seves llistes fitxa 'trànsfugues' del PP i el PSOE”. És un títol irònic, esclar, ja que és una regeneració bastant trista la de fitxar gent amb més de 20 anys de poltrona que ve d'una de les formacions del bipartidisme. A l''Abc', que es mou més en la frontera entre els dos partits, l'assumpte es presenta diferent: “OPA hostil de Cs al PP a les portes del 28-A”. La cobertura aquí tendeix a pintar el partit de Rivera com a relleu natural dels populars. Mentrestant, 'El Mundo' és qui s'ha situat de manera més propera a Vox. Potser per això no duen el tema a portada i, en canvi, sí que s'asseguren que les seves sigles favorites tinguin tema en primera pàgina: “El PSOE advoca per incloure Vox en els debats sense concretar si hi anirà Sánchez”. Són tímids, sí, però són els primers cops de colze. I Cs és qui acusa més tensió: no li pronostiquen 'sorpasso' al PP i, en canvi, Vox pressiona molt des de sota. Aquestes friccions a banda i banda marcaran les portades de les pròximes setmanes.