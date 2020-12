Prisa finalitza el refinançament del seu deute i tanca la venda de Santillana a Sanoma

El grup Prisa ha anunciat avui que ha conclòs el refinançament del seu deute per valor de 1.148 milions d'euros amb l'execució dels acords signats amb els seus creditors. Això li permetrà reduir el deute en un 30% i ajornar el venciment de la suma restant fins al 2025. A més, Prisa també ha anunciat que ha tancat la venda de Santillana España a la finlandesa Sanoma per 465 milions d'euros, una operació que tindrà un impacte positiu en els seus comptes de 360 milions d'euros, per sota dels 385 milions d'euros calculats inicialment.

Prisa ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) del tancament d'aquesta operació, anunciada el 19 d'octubre, per la qual Sanoma ha comprat el negoci de publicacions d'educació primària i secundària de Santillana.

Santillana mantindrà la propietat de totes les seves marques i subscriurà un acord de llicència exclusiva a favor de Sanoma per la utilització, entre altres drets, de les marques Santillana i Loqueleo a la Unió Europea, excloent-ne Portugal, i de la marca Richmond a Espanya.

Segons assenyala Prisa, les dues operacions han de facilitar que el grup es pugui concentrar a partir d'ara en la seva transformació digital, el desenvolupament de sistemes d'aprenentatge digital a l'Amèrica Llatina i el model de subscripció als seus mitjans.