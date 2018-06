Prisa renuncia a vendre la portuguesa Media Capital

260x366 Rosa Cullell dirigeix la divisió de Media Capital / PILAR AYMERICH Rosa Cullell dirigeix la divisió de Media Capital / PILAR AYMERICH

Prisa continuarà retenint la propietat de Media Capital, el grup mediàtic portuguès que estava intentant vendre a la 'teleco' Altice. Es tracta de l'última gran operació dissenyada per Juan Luis Cebrián –apartat recentment de les tasques executives del conglomerat– i que s'ha estimbat contra les roques de la regulació de la competència. De bon principi, tant els sindicats de periodistes com els partits d'esquerra i les altres operadores (Vodafone i Nos) van alertar que la compra suposaria la creació d'un monopoli televisiu. Media Capital, divisió dirigida per la catalana Rosa Cullell, té com a nau insígnia el canal TVI, líder de la televisió portuguesa. A més, és el principal grup radiofònic i també disposa d'una potent àrea digital i de la productora Plural Entertainment.

Desprendre's d'aquests actius havia de suposar per a Prisa l'ingrés d'uns 330 milions d'euros, la major part dels quals s'havien de dedicar a eixugar el deute del grup amb els bancs. Però el conglomerat assegura que el pla de pagaments tirarà endavant tal com estava previst, després que la banca va allargar el termini per pagar fins al novembre del 2022.