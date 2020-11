ProDocs critica els "canals poc transparents" de negociació dels documentals

L'Associació de Productors de Documentals (ProDocs) explica en un comunicat que l'àudio on David Madí s’ofereix per mediar en la contractació d'uns documentals de Mediapro "posa de manifest el desemparament de la producció de documentals a Catalunya per part de qui n’ha de ser el principal motor: Televisió de Catalunya". A la conversa, que s'ha filtrat de la investigació relativa a l'operació Volkhov, Tatxo Benet, soci fundador de Mediapro, trasllada a Madí la preocupació sobre uns documentals a l’entorn del Procés que la cadena no pot comprar perquè té el pressupost ordinari ja compromès. El fet que el projecte tingui un pressupost de 800.000 euros ha despertat les crítiques de l’entitat.

"Aquest darrer any, s’han contractat documentals des de Televisió de Catalunya per valor de 178.500 euros. No és cap error. 178.500 euros és tota la inversió en coproduccions de documentals i drets d’antena en el que portem de 2020", diu ProDocs, que lamenta que aquesta situació hagi comportat "la pràctica desaparició del documental català de l’escena internacional". A la conversa filtrada es fa referència al cost de la producció, 800.000 euros. "Sembla un preu just per a una sèrie de 8 capítols. El problema és el contrast amb el que es paga a la resta de productores, i els canals poc transparents a través dels quals es fa", afegeix l'associació. Segons ha pogut saber l'ARA, Mediapro ha estat parlant amb altres plataformes o possibles socis per emetre la sèrie documental. En tot cas, el cost màxim que pot assumir TV3 està condicionat per uns barems fixats per la taula de contractació.

"Cal reformular el pacte per assolir una entesa de caràcter professional, d’essència cultural, de prioritat social, on es doti la producció de documentals d’una quantitat mínimament digna amb mecanismes transparents i d’igualtat d’oportunitats", demana ProDocs, que conclou: "Només així podrem tornar a ser un país amb obres documentals dignes".