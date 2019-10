Professionals de la informació exigeixen investigar les agressions contra periodistes durant les protestes a Catalunya

En un comunicat conjunt, diferents entitats que apleguen els professionals del sector de la informació de Catalunya han exigit a la conselleria d'Interior de la Generalitat i al ministre d'Interior del govern espanyol que investiguin les agressions contra periodistes que cobrien les protestes de resposta a la sentència del judici de l'1-O. La suma de periodistes que han sigut víctimes d'agressions mentre feien la seva feina ascendeix fins als 65 professionals, segons indica l'últim recompte.

El text –signat pel Col·legi de Periodistes, el Sindicat de Periodistes de Catalunya - Sindicat de Professionals de la Comunicació, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya i l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya– demana que es depurin responsabilitats. Les diferents entitats també remarquen que s'han d'impulsar "actuacions suficients per garantir que els i les professionals podran treballar sense traves i fer la seva feina sense témer per la seva seguretat". Els signants del comunicat, a més, s'ofereixen a formar els cossos policials sobre l'obligació de garantir el dret a la informació dels ciutadans.

Les entitats aprofiten el comunicat per reprovar l'actuació tant dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Nacional i els recorden que la majoria dels professionals que han sigut agredits anaven degudament identificats amb armilla i/o braçalet taronja. " L'arbitrarietat de moltes accions policials fa pensar que aquestes agressions tenen com a objectiu intimidar els i les periodistes per allunyar-los dels llocs on es produeixen els fets i evitar testimonis dels abusos que puguin cometre", asseguren.

El comunicat també es dirigeix al conjunt de la ciutadania per demanar que, en el cas de participar en manifestacions i protestes, es respecti la feina dels periodistes "per poder garantir els seus drets democràtics a la informació".