Programació especial a TV3 avui amb motiu de l'empresonament del Govern

TV3 ha cancel·lat la seva programació habitual per oferir una cobertura en directe de l'empresonament del Govern i les seves conseqüències. Ho avançava Toni Soler, en un tuit. "No hi ha ganes de broma. Ens en anem als carrers", ha dit el periodista. També salten de la graella el noticiari satíric 'Està passant' i els programes 'Estàs igual' i 'Quan arribin els marcians'.

No hi ha programa, no hi ha ganes de broma. Ens en anem als carrers #Llibertatpresospolitics — TONI SOLER (@soler_toni) 2 de novembre de 2017

L'especial informatiu que ha començat aquesta tarda, quan s'ha sabut la notícia de la decisió de la jutge Lamela arribarà fins al 'Telenotícies' presentat per Toni Cruanyes. Després, la programació habitual de 'prime time' queda cancel·lada en favor d'una edició especial del programa 'Més 324', presentat per Xavier Graset.