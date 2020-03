Programes sense públic i rodatges interromputs

Més enllà de com el coronavirus va colonitzant espais de la graella, el sector televisiu comença a consignar les primeres afectacions. La CBS, per exemple, ha cancel·lat el rodatge de la temporada 33 de The amazing race, un reality consistent en viatjar per tot el planeta. També s’ha interromput l’especial de The only way is Essex, un reality britànic que s’estava filmant a Tenerife, on hi va haver alguns casos. La sèrie Sky Rojo també s’estava rodant a l’illa canària i Netflix ha decidit posposar la filmació del que és el nou projecte dels creadors de La casa de papel. De moment, Álex Pina i Esther Martínez-Lobato ja han gravat a Madrid, però encara no hi ha plans per recuperar el pla de rodatge original.

En uns altres casos el coronavirus ha obligat a alterar les trames. És el que li ha passat a José Luis Moreno amb la seva sèrie faraònica El resplandor y las tinieblas (Glow and darkness), que tenia Itàlia com a escenari destacat. Els guionistes reescriuran les escenes per poder filmar en zones més segures. Burgos i Guadalajara són els escenaris escollits, segons avançava el portal Bluper.

Una altra font de complicacions és la gestió del públic en aquells programes que es graven amb presència de l’audiència. Aquest dilluns RAC1 anunciava que, des d’avui i mentre tot continuï igual, els seus espais s’emetrien sense convidar-hi públic. Segueixen així els passos de la SER -incloent-hi la musical Los 40 Principales- o el programa El Chiringuito, de Josep Pedrerol, que diumenge anunciava que “durant un temps” no hi hauria espectadors convidats. “És habitual que tinguem públic cada nit, i això ens il·lusiona i emociona, perquè l’esforç que feu per ser amb nosaltres és brutal”, explicava.

A tot això s’hi suma la gestió del personal. En el cas de RNE, un cas de positiu en coronavirus va obligar a tancar un dels estudis. A TV3, quatre professionals que havien estat de vacances en llocs amb focus actius han treballat aquests últims dies en règim de teletreball, de mutu acord amb l’empresa. Cap presenta símptomes i està previst que es reincorporin aviat. Una comissió de seguiment i coordinació vigila aquests dies si cal activar-hi un pla de contingència.