Puigdemont assumirà el càrrec si guanya el 21-D, i quatre claus més del dia

Puigdemont assumirà el càrrec si guanya el 21-D. El PDECat dona total llibertat al president per configurar la candidatura electoral.

Junqueras assenyala Rovira com a candidata. Forcadell accepta finalment presentar-se com a número 4 d'ERC per Barcelona. La llista de la CUP el 21-D: Carles Riera i Maria Sirvent lideraran la candidatura, Olid anirà de número 6 i Rovira, de 8. Boya encapçalarà la llista a Lleida; Natàlia Sànchez, a Girona, i Xavier Milian, a Tarragona.

Indignació per l'informe sobre la vida de la víctima de la violació dels Sanfermines. L'Audiència Provincial de Navarra ha acceptat com a prova un document fet per detectius privats. Opinió: Unes exagerades.

Forçada a rectificar una agència de viatges per a solters que vetava "separatistes". Els clients havien de declarar per escrit que no eren independentistes.

La RFEF confirma que el VAR arribarà la temporada que ve a la Lliga. Les proves estan previstes per a aquesta mateixa temporada.