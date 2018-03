Puigdemont s’obre a deixar l’escó per evitar eleccions i quatre notícies més del dia

1.

Puigdemont s’obre a deixar l’escó per evitar eleccions. Els membres de JxCat li demanen que no abandoni l’acta de diputat perquè hi ha marge per sumar la CUP.

El president viatja a Ginebra amb l’aval del govern suís. Participa en una conferència amb l’expresidenta del país.

El responsable de l'operatiu policial de l'1-O ja és el nou cap de la Guàrdia Civil a Madrid. L'Estat premia Diego Pérez de los Cobos amb un ascens.

Set anys de guerra a Síria, set anys de refugiats. Les condicions de vida dels sirians exiliats empitjoren cada dia mentre no s’albira encara cap acord de pau.

Madrid, City i Bayern, les principals amenaces del Barça als quarts de final. Juventus, Liverpool, Sevilla i Roma, els més assequibles del sorteig que se celebrarà divendres.