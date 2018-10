Puigdemont felicita l''Ara Comarques Gironines'

Una de les intervencions inesperades de l'acte per commemorar el cinquè aniversari del suplement 'Comarques Gironines' va ser la de l’expresident i exalcalde de Girona Carles Puigdemont, que va recordar com va assistir a la presentació del suplement com a màxim responsable de la ciutat. Antoni Bassas no va voler desaprofitar l’ocasió per fer-li una preguntar a l’expresident: “On serem d’aquí cinc anys?” I Puigdemont va respondre: “Serem allà on els catalans vulguin ser. On? És el misteri de la democràcia, perquè els catalans decidiran”, va reblar abans de demanar als ciutadans “persistència, perseverança i paciència”. “El camí ha començat i avancem a ulls de tot el món”, va reblar durant la seva intervenció.

Puigdemont va connectar amb l'ARA via Skype des del Parlament de Flandes (Brussel·les), just abans d'inaugurar una exposició sobre l'1-O organitzada per l'ANC. L'expresident va denunciar que les institucions tenen un paper molt limitat perquè "l'esperit del 155 ha quedat", encara que s'hagi retirat, i que es troben gairebé "en llibertat vigilada". Per això, va demanar als ciutadans que facin costat a les institucions davant de les dificultats de "poder fer les coses bé" en un context de "no normalitat democràtica". Malgrat aquesta situació, va assegurar que "ja som lluny del punt de partida" i que "anem amb un objectiu molt clar". "Avancem –va reiterar–. No sempre ho fem bé, però avancem".