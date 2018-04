Rècord de Puigdemont, que frega el milió d'espectadors a TV3

L'entrevista a Carles Puigdemont d'ahir diumenge es va saldar amb una audiència espectacular, que va acaronar la xifra simbòlica del milió d'espectadors: 991.000 catalans la van seguir a TV3, la qual cosa representa una quota de pantalla del 30,5%. L'expectació va ajudar a situar el 'Telenotícies' del vespre també en uns nivells òptims de seguiment: 778.000 televidents i 27,5% de 'share'. L'entrevista va ser l'emissió més vista del dia. 'Salvados', a La Sexta, entrevistava Mercedes Milá i es va haver de conformar amb 347.000 espectadors i un 10,5% i va veure's superat pels 364.000 seguidors del debat posterior a la conversa amb el president a l'exili (que va retenir un 21,5% de quota de pantalla).

La intervenció d'ahir va ser la més exitosa de Puigdemont, en termes d'audiència, ja que va superar els 768.000 espectadors aconseguits al gener del 2016 a TV3, o els 554.000 del setembre d'aquell any, entrevistat per Buenafuente també al canal públic, en el marc del programa 'Fora de sèrie'. També va quedar per sobre dels 537.000 catalans que van connectar-se a l'entrevista conjunta a Puigdemont i Junqueras, el juny del 2017. I suposa trencar el rècord de president de la Generalitat amb més audiència que fins aleshores tenia Artur Mas quan el desembre de 2013 (quatre dies després d'anunciar la consulta del 9-N) va arribar als 872.000 espectadors.