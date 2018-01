‘El Punt Avui’ reestructura la plantilla per pal·liar la frenada publicitària causada pel 155

Pocs dies després de fer-se públic l’ERO que afectarà El Periódico de Catalunya, també El Punt Avui activa un expedient regulador que podria arribar a aprimar la plantilla del diari en un terç. Així figura a la memòria inicial -on es parla de prescindir de 91 treballadors sobre una plantilla total de 250 persones-, tot i que tant l’empresa com la plantilla confien a poder reduir en gran mesura el nombre de baixes forçades.

La baixada de la publicitat institucional derivada de l’aplicació a Catalunya de l’article 155 és un dels motius esgrimits per l’empresa a l’hora de justificar la mesura. En el moment en què es va començar a parlar de la necessitat de reduir despeses també hi havia bloquejades, pel mateix imperatiu polític, les subvencions que s’atorguen amb criteris automàtics a les publicacions digitals en català. Tot i que finalment aquests ajuts es van desbloquejar, el diari ha considerat que seguia sent necessari emprendre un ERO per dur a terme la reestructuració.

“El 155 ha fet que el gran client del mercat català, la Generalitat, hagi aturat una inversió que arribava als 30 milions d’euros anuals -explica a l’ARA Joan Vall Clara, conseller delegat d’Hermes, editora d’El Punt Avui -. Mentre això no es reverteixi, la nostra obligació com a empresa és adaptar-nos a aquesta situació”. En tot cas, el rotatiu està capejant el temporal de la crisi de la premsa de paper. És el segon diari que més bé ha superat el 2017 -després de l’ARA, l’únic que millora en vendes-, amb un descens d’un 2,1% en un sector que, en conjunt, baixa un 7,65%. Entre subscripcions individuals i venda al quiosc, el diari col·loca cada dia al mercat 18.996 exemplars.

Per minimitzar els efectes que planteja l’ERO presentat davant de Treball, hi ha previst incentivar baixes i jubilacions. La plantilla també estudia si l’operació que es va fer amb el diari L’Esportiu -consistent a capitalitzar l’atur i crear una societat limitada laboral-és extensible a altres suplements o productes de la capçalera.

Un altre efecte de la retallada és la clausura, el 31 de gener, del local que El Punt Avui mantenia a Barcelona. L’any 2008, el diari tenia fins a 21 centres de treball, però a partir del febrer només mantindrà la seu central de Girona. Els periodistes de Barcelona passaran a tenir un règim de teletreball.

Aquest és el cinquè ERO que l’empresa editora posa en marxa des que va adquirir l’ Avui. El primer es va fer al cap de mig any de l’operació i va suposar la sortida d’uns 55 dels 130 treballadors que fins aleshores havia tingut l’històric diari barceloní. El 2011 se’n va fer un altre, en aquest cas centrat fonamentalment en personal d’El Punt i que va implicar prescindir de 40 persones. Aquell estiu es van unificar les dues marques en una de sola i l’empresa va presentar un ERO temporal que va comportar una reducció de la jornada per al personal. Mesos més tard, a començaments del 2012, se’n va fer un altre que va afectar 49 treballadors.