Puyal: "Les coses s'han de deixar quan estan a dalt de tot"

"Les coses s'han de deixar quan estan a dalt de tot, no em ve de gust veure que estic molt justet. No vull fer un salt de la cabina del camp del Barça al cementiri de les Corts". Així ha justificat Joaquim Maria Puyal la seva decisió de deixar de narrar els partits del Futbol Club Barcelona després de 50 anys, 42 dels quals en català. En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', el periodista ha recordat també que quan ell va fer la primera transmissió de futbol en català, el 5 de setembre del 1976 a Ràdio Barcelona, "ningú ho feia en català, no hi havia mitjans en català", però que en canvi ara "la ràdio més escoltada del país és en català". "La presència del català fa que la meva feina sigui totalment prescindible. Tinc companys que fan la meva feina i la fan molt bé", ha afirmat. I ha sentenciat: "Després de 50 anys, ja està bé".

"La vida se'ns va tirant a sobre. Quan comences la vida veus la terra per popa, per proa només veus mar. Però quan arribes a una certa edat, que és el que m'ha passat a mi, comences a veure terra per proa i has de començar a descomptar", ha reflexionat Puyal, i ha explicat: "Vull fer coses que em vinguin de gust sense haver arribat a la vellesa, sense haver perdut les condicions per exercir la professió".

El periodista va deixar clar aquest dimecres, en anunciar que deixaria de transmetre el futbol, que no es jubilava, sinó que vol "reorientar" la seva activitat professional. En la conversa amb Mònica Terribas, Puyal ha donat algunes pistes sobre què farà a partir d'ara, tot i que insisteix que encara no ho sap.

Entre les portes que ha obert hi ha "fer una obra teatral o fins i tot una pel·lícula". "Des que vaig sortir de la televisió no he tingut l'oportunitat de posar-me davant de la càmera, i tinc ganes de fer-ho. Tinc ganes d'expressar-me amb alguna cosa que no siguin les paraules", ha dit. També ha afirmat que li agradaria "fer entrevistes" o impulsar algun projecte de caire social: "Cada vegada estic més preocupat per la cosa social, al món hi ha moltes desigualtats. Si trobés algú interessat a explicar això em vindria de gust explicar-ho i anar pel món amb una càmera. No sé si fer alguna cosa audiovisual, o per les xarxes, o alguna cosa que pugui interessar una cadena de ràdio o de televisió". Igualment, ha explicat que li agradaria fer col·laboracions "puntuals" amb alguna universitat, i ha recordat que té un "taller de comunicació" que ofereix "suport estratègic" a les empreses, al qual es vol continuar dedicant.

Sobre qui li agafarà el relleu, Puyal ha deixat clar que no ho sap, i que no és una decisió que depengui d'ell. "No ho sé, ni soc ningú per dir-ho ni per buscar la solució. El Christian Garcia, cap d'esports de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, fa temps que sabia quina era la meva intenció i està treballant per buscar una alternativa", ha explicat. Tal com ha explicat l'ARA, l'opció preferent de la Corporació és que el nou líder de les transmissions sigui Ricard Torquemada. El periodista també ha revelat que el seu equip ja sabia que s'estava plantejant plegar, però que no va ser fins aquest mateix dimecres que els va reunir per comunicar-los-ho formalment.

Malgrat tot, Puyal ha donat a entendre que al final de la temporada passada ja tenia bastant assumit que no continuaria narrant futbol. "A l'últim partit que vaig transmetre, el Barça - Reial Societat, l'últim gol que vaig narrar el vaig narrar igual que ho feia el meu mestre, el [Miguel Ángel] Valdivieso: dient tres vegades 'gol' i després 'goooool del Barcelona'. Íntimament vaig pensar: «Això enllaça amb l'origen»", ha reflexionat.