El ‘Quatre gats’ posa el focus ara en la memòria històrica

Un cop acabada la sèrie de cinc programes dedicats al judici de l’1-O (l’últim dels quals es va emetre aquest diumenge), el 'Quatre gats' ja té a punt un nou capítol especial, que s’emetrà a TV3 dimarts de la setmana vinent, a les 21.55 h. En aquesta ocasió, el format que condueix Ricard Ustrell abordarà la memòria històrica, i ho farà en una data especialment significativa: l’endemà del 80è aniversari del final de la Guerra Civil Espanyola, que es va acabar formalment l’1 d’abril del 1939.

Segons ha pogut saber l’ARA, aquest especial oferirà una mirada internacional sobre la qüestió i tindrà com a protagonistes tres dones. La primera és la Roser, una dona de 88 anys de la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre) que va veure el seu pare per última vegada quan ell va marxar al front, a la serra de Pàndols, per combatre a la Batalla de l’Ebre. L’home mai no va tornar, i 80 anys després la seva família encara ha sigut incapaç de localitzar-ne les restes.

El segon testimoni és el de Francine Christophe, una escriptora francesa de 85 anys, supervivent del camp de concentració nazi de Bergen-Belsen. L’any 2015, Christophe es va fer popular arran de la seva participació al documental 'Human', en què explicava com, durant la seva estada al camp, havia acceptat que la seva mare donés la presa de xocolata que guardava per a ella com un petit tresor a una interna que es va posar de part, i com molts anys després, inesperadament, es va retrobar amb aquell nadó.

Finalment, el programa comptarà amb la participació d’ Estela de Carlotto, presidenta de les Àvies de la Plaza de Mayo, l’associació argentina que des de fa més de 40 anys lluita per localitzar i retornar a les seves famílies legítimes els fills que van ser robats durant la dictadura que va sotmetre el país entre el 1976 i el 1983, i per portar els responsables d’aquests crims davant de la justícia. Ella mateixa va aconseguir, fa cinc anys, conèixer el seu net, que havia nascut el 1978, mesos després que la seva mare fos segrestada, mentre estava embarassada, per les forces del règim, que la van assassinar poques setmanes després que donés a llum.

Una altra de les víctimes d’aquest règim militar va ser l’advocat Ángel Pisarello, el pare de Gerardo Pisarello. El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona participarà al programa per explicar públicament, per primera vegada, la història del seu pare, que va ser assassinat el 1976. Altres personatges coneguts que apareixeran al programa per complementar les tres històries principals seran l’actriu Montserrat Carulla, l’historiador Borja de Riquer i l’humorista Pablo Carbonell, que acompanyarà Ustrell en una visita al Valle de los Caídos.

A continuació d'aquest reportatge, TV3 recuperarà el documental 'Avi, et trauré d'aquí!', sobre la lluita de fills i nets de republicans per recuperar les restes dels seus avantpassats, enterrats contra la seva voluntat al Valle de los Caídos.

A banda d’aquest capítol, el 'Quatre gats' prepara algunes edicions més que està previst que s’emetin abans de l’estiu. La primera tindrà com a tema central les eleccions europees del 26 de maig, amb l’èmfasi posat sobretot en els països del sud d’Europa.