Que Arrimadas és la més votada? A on?

Benvinguts, hola, hola! Un moment, que obro i ventilo. Sí, se sent olor de socarrimat perquè estava mirant l'enquesta del CIS i es veu que l'institut estadístic s'ha deixat els fogons oberts mentre guisava la intenció de vot de Ciutadans. Però, així, els diaris de Madrid podien obrir amb la dosi taronja habitual i no havien de destacar en portada que la campanya catalana s'obre amb candidats refugiats a l'estranger o a la presó. Deuen ser les famoses 'garantías democráticas' que tothora reclamaven, abans de l'1-O. La foto sí que la posen, esclar: ja hi haurà temps per al pòster electoral. La ració d'avui es conformava amb confondre enquestes i realitat. Sobretot ho feia 'El Mundo', que escrivia: "Arrimadas és la més votada i l'independentisme s'estanca". No "seria" la més votada. Ni tan sols "serà" la més votada amb l'afegitó "si es compleixen les enquestes". Res: posar condicionals és de pobres. "És" la més votada i llestos. No és cap lapsus amb la terminació verbal, esclar, sinó la demostració de com els diaris poden arribar a creure's les seves construccions de relat. I són capaços d'inventar-se un vot que només ha existit en les seves molt demoscòpiques ments.

L'únic diari d'obediència estatal que sí que convertia la decisió del jutge en titular principal és l''Abc', però ho feia per despatxar-se amb un "Junqueras seguirà a la presó perquè no lideri més actes violents". Tothom sap que l'1 d'octubre va ser una explosió de violència –'gracias, Pablo'– on els pèrfids parietals, occipitals i omòplats independentistes van atacar sense misericòrdia les pobres porres dels indefensos agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

