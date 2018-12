Que fins i tot la Guàrdia Civil faci pujar els colors a la caverna

260x366 Jordi Cuixart Jordi Cuixart

Una mica d'hemeroteca. "Òmnium ha rebut 20 milions per a la secessió en subvencions i ajudes" ('Abc', octubre del 2017). "Associacions com Òmnium Cultural i d'altres de caràcter polític reben subvencions que escapen al control de l'administració pública" ('Abc', setembre del 2017). "La Generalitat ha donat 12 milions públics als sediciosos d'Òmnium Cultural durant el procés" ('Ok Diario', octubre del 2017). "Així són l'ANC i Òmnium: grans sobiranistes, opaques i amb subvencions" ('El Confidencial', juliol del 2017). "Jordi Cuixart, president de la hipersubvencionada organització Òmnium Cultural..." ('Crónica Global', octubre del 2018). "L'ANC i Òmnium s'emporten tot el mèrit de l'organització, a pesar de les ingents facilitats econòmiques (...) procedents de l'erari públic" ('Libertad Digital', setembre del 2016).

Una mica de realitat: la Guàrdia Civil conclou que els fons aconseguits després de l'1-O procedeixen en un 98% de fonts privades. L'entitat va canviar de model de finançament fa sis anys, però els mitjans habituals han mantingut la mentida d'una Òmnium inflada a subvencions. Doncs no: Òmnium la paguem els socis. I de gust.

Presó mediàtica

Content i trist alhora de veure la foto dels presos filtrada. Part de la pena és l'anihilació de la seva imatge: la seva mort en el reialme de la representació. La imatge obre portada a les quatre capçaleres catalanes. No apareix en cap de les de Madrid. La conclusió és clara: són diaris que participen d'aquesta supressió simbòlica, amagant una estampa d'indubtable valor informatiu. A l'interior alguns la porten, sí. Però amb títols d'escarni, com els de 'La Razón' ("¿De vacaciones en la cárcel de Lledoners?") o l''Abc' ("Posado en Lledoners"). Intento centrar-me en aquests articles en qüestions professionals més que no morals, però enteneu que no sempre em contingui de comentar la inhumanitat fètida que emana de certs titulars.