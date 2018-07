Que Putin dictamini què és veritat ja no els fa tanta gràcia

260x366 El president rus, Vladímir Putin, en un míting el febrer d'aquest any / AFP El president rus, Vladímir Putin, en un míting el febrer d'aquest any / AFP

Recordo com, fa uns mesos, els diaris tradicionals es llepaven els bigotis en portada per informar solemnement de l'adopció de mesures contra les 'fake news' per part de països com França o el Regne Unit. La proliferació de notícies falses gràcies a la impunitat digital permet als mitjans de l'establishment fer un debat molt demagògic. Només han de posar cara de teleoperador 'de verdad no le interesa nuestro descuento?' i preguntar, amb el mateix to, 'de verdad no quiere prohibir las manipulaciones?' El petit problema és qui s'erigeix en àrbitre que decideix que una informació és mentida. Perquè els estats tenen una llarga trajectòria en distorsionar la veritat a conveniència. Quan els diaris donen suport a aquestes mesures sovint l'únic que fan és defensar el seu oligopoli en el negoci de la construcció del relat.

Doncs bé, resulta que ara és Rússia qui vol protegir-se contra les 'fake news'. El text proposat faculta el govern a multar amb l'equivalent a 700.000 euros aquells que no despengin, en vint-i-quatre hores, una informació assenyalada com a falsa pel govern. Al març es va viure una disputa sobre el nombre de morts en l'incendi d'uns grans magatzems a Sibèria. Alguns mitjans digitals acusaven el govern de minimitzar la xifra. Amb la llei vigent, aquestes webs haurien de retirar un contingut que desafiava clarament la veritat governamental. (La veritat és una d'aquestes paraules que fa de mal adjectivar. Si l'adjectiu és governamental, n'hi ha per sortir corrent).

Llevat d'error o omissió, no he detectat cap portada de premsa espanyola en què se celebri que Putin posi fre a la plaga de les 'fake news', la qual cosa demostra la hipocresia de les primeres pàgines de fa uns mesos, quan clamaven "Prou manipulacions!" Dels altres, esclar.