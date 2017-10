Queco Novell explica al públic basc la política catalana

Conegut per interpretar Mariano Rajoy i Carles Puigdemont a Polònia, Queco Novell recupera la seva faceta de periodista amb el documental Patria(s). Catalunya manual d’instruccions, un recorregut per la situació política actual de Catalunya que vol ser una guia per als espectadors bascos interessats a saber com s’ha arribat fins al moment actual.

El reportatge s’estrena avui en la franja de prime time a EITB, la televisió pública del País Basc, i compta amb la participació de cares conegudes del món del periodisme com Jordi Évole, Antoni Bassas, Jordi Basté, Pilar Rahola i Xavier Sardà i polítics com Artur Mas, Ada Colau, David Fernàndez, Miquel Iceta i Enric Millo. Tots ells, juntament amb persones anònimes que han viscut els esdeveniments de les últimes setmanes, intentaran ajudar Queco Novell a treure les seves pròpies conclusions sobre la realitat catalana.

El documental s’emetrà simultàniament a Betevé, cadena que ha coproduït el reportatge al costat de Minoria Absoluta, productora responsable de Polònia. Al capdavant del reportatge, que dura una hora, hi ha el director Francesc Escribano.