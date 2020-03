Queixes perquè TVE ofereix material educatiu desfasat

Després de posar en marxa Educlan a les plataformes digitals, RTVE continua amb la voluntat d’oferir continguts educatius perquè els infants segueixin aprenent de manera amena i distesa durant aquest període de confinament. Amb aquest objectiu, la cadena pública va llançar el 23 de març el programa Aprendemos en casa, una iniciativa del ministeri d'Educació que s'emet per Clan i La 2. El primer capítol, dedicat a les matemàtiques, va generar una onejada de crítiques a les xarxes socials entre experts de l'àmbit de l'ensenyament i, en concret, d'aquesta matèria. El motiu va ser la difusió de contingut desfasat, que no apareix en el temari escolar actual.

A les xarxes socials s'ha sembrat la polèmica entre professors i experts en el camp de l'educació i les matemàtiques a causa del contingut d'aquests vídeos. Molts, com el professor de didàctica de la matemàtica Luis José Rodríguez-Muñiz, lloen que el ministeri i RTVE utilitzin la televisió com a mitjà de difusió educativa per reduir la bretxa digital, però mostren el seu desacord amb la matèria que s'imparteix, ja que no coincideix amb el currículum de l'assignatura, que se centra en la importància del raonament matemàtic i limita les operacions que s'han de fer a mà. Així, segons alguns usuaris, els vídeos no haurien d'insistir en operacions de l'època pretecnològica.

2) No sé quién ha orientado o ha asesorado en los contenidos, pero hay errores flagrantes. No sería problemático si no estuviese detrás el Ministerio, pero del Ministerio se espera que, incluso en situaciones de emergencia, no vaya en contra de sus propias directrices. — Luis J. Rodríguez-Muñiz (@ljrguezmuniz) March 23, 2020

Bernat Ancochea, president de la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), afirma a l’ARA que “és un contingut totalment desfasat i fora de lloc, sobretot pel fet d'ensenyar a fer arrels quadrades a mà, lliçó que no entra al temari de matemàtiques i que només és interessant explicar a tall de curiositat, perquè ara es pot fer perfectament amb calculadora”. En aquest sentit, creu que aquests vídeos, que han estat cedits sense ànim de lucre per diferents canals de YouTube –com Unprofesor.com o Unicoos, de l'enginyer David Calle–, s'haurien d'haver revisat abans.

Tal com explica el president de la FEEMCAT, les associacions i entitats de Catalunya i les Illes Balears han enviat un manifest en què exposen el seu desacord amb la metodologia i els continguts de matemàtiques emesos el dilluns passat, ja que “mostren una visió purament mecanicista de les matemàtiques que està obsoleta”. El document destaca l'efecte col·lateral negatiu d'aquesta emissió en la visió de les famílies sobre el que és important o no en l'aprenentatge de les matemàtiques. Les entitats s'han posat a disposició del govern espanyol en qualsevol assessorament que creguin convenient i han ressaltat diversos programes de qualitat que RTVE ja ha produït i emès en altres ocasions, com Universo matemático o La aventura del saber. A més, també s'han adreçat al Govern de la Generalitat i a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per ajudar-los en la tasca de divulgació de les matemàtiques a la societat. Ancochea assegura que “el ministeri n'està al corrent” i que “ha agraït la col·laboració de la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques (FESPM), a qui ha demanat una llista alternativa”.

Sigui com sigui, el debat està servit. Caldrà veure si finalment el ministeri d'Educació i RTVE decideixen modificar el contingut del programa i emprenen mesures davant d'aquesta polèmica que s'ha generat entre els matemàtics. Com remarca Bernat Ancochea, “és important millorar l'atenció a l'alumnat perquè la gent deixi de tenir un mal record de les matemàtiques o de pensar que són avorrides”.

Continguts per a diferents edats

El programa Educlan es divideix en diferents franges d'edat. A Clan s'emet de 9.00 a 12.00 i està destinat a estudiants d'entre 6 i 12 anys: de 9.00 a 10.00 per a nens de 6 a 8 anys; de 10.00 a 11.00, de 8 a 10 anys, i de 11.00 a 12.00, de 10 a 12 anys. L'emissió continua a La 2, que retransmet contingut dirigit a adolescents de 12 a 14 anys de 12.00 a 13.00 i de 14 a 16 anys de 13.00 a 14.00. Les assignatures que ofereixen es reparteixen de dilluns a divendres: lògica i matemàtiques els dilluns, ciències socials els dimarts, educació artística i física els dimecres, llengua i idioma els dijous i ciències naturals els divendres.

D'aquesta manera, RTVE amplia l'experiència d’ Educlan, engegada el 16 de març als mitjans digitals de Clan (web, apli i televisions connectades), a què ja han accedit més de 400.000 nens i nenes. Aquesta plataforma inclou més de 300 vídeos, entre els quals es poden trobar les emissions a la carta de Aprendemos en casa. Pel que fa a aquest programa, dilluns el van veure gairebé un milió d'infants en algun moment de la programació educativa matinal de La 2 i de Clan.