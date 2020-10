Quibi sucumbeix a la batalla de les plataformes i tanca després de només sis mesos

Format breu i vida també breu. La plataforma Quibi, nascuda fa sis mesos amb la promesa de revolucionar el consum mediàtic per al mòbil amb continguts de curta durada, abaixa la persiana. Ho han anunciat els seus dos creadors, Jeffrey Katzenberg i Meg Whitman, en una carta oberta. Tot i que aquest servei en streaming mai havia donat xifres oficials de subscriptors, les dades que anaven transcendint suggerien que la forta inversió inicial no estava comportant els resultats esperats. Al juliol, per exemple, es va saber que el 90% dels usuaris que s’havien apuntat al mes gratuït de prova no s’hi subscrivien un cop acabava.

El Wall Street Journal, citant una font anònima, va explicar al juny que la companyia preveia tenir 7,4 milions de subscriptors l’abril del 2021, un any després del llançament, però que el ritme de contractacions suggeria que la xifra ni tan sols arribaria als 2 milions. Altres presagis van ser el fet que la seva apli, segons Sensor Tower, havia desaparegut ja al juliol del rànquing de les 1.000 més descarregades. Quibi va intentar canviar el model i va experimentar amb una versió gratuïta –finançada amb anuncis– a Austràlia i Nova Zelanda, on també va rebaixar el preu de la subscripció de pagament. Al setembre es filtrava que la companyia buscava comprador, que estudiava sortir a borsa per refinançar-se i que tenia només 200 milions de dòlars de fons.

Katzenberg i Whitman creuen que, des del punt de vista dels formats, Quibi va aconseguir ʺobrir la porta a alguns dels cervells més creatius i imaginatius de Hollywood per innovar des del guió fins a la pantallaʺ. La sèrie #FreeRayshawn, escrita per Marc Maurino i dirigida per Seith Mann, per exemple, va aconseguir dos Emmy en l’última edició d’aquests premis. ʺEl resultat ha superat les nostres expectativesʺ, expliquen els emprenedors.

ʺMalgrat això, Quibi no està tenint èxitʺ, segueix la carta. ʺProbablement per alguna d’aquestes dues raons: perquè la idea en si mateixa no era prou forta per justificar un servei independent en streaming o pel moment en què vam engegar. Malauradament, no ho sabrem mai, però sospitem que és una combinació de totes dues coses. Les circumstàncies de sortir durant una pandèmia no ens les podíem ni imaginar, però altres negocis s’han enfrontat a aquests reptes sense precedents i han trobat la manera de sortir-se’nʺ.

L’anunci de tancament deixa en l’aire el futur dels continguts que ja s’havien estrenat o que estaven encarregats. Una de les particularitats de la plataforma és que no tenia el copyright de la seva programació, ja que, com a mesura per atraure talent, el cedia als creadors perquè la poguessin redistribuir al cap d’uns anys o explotar en noves finestres. En la carta oberta, els empresaris expliquen que buscaran la manera de vendre els actius tant en continguts com tecnològics.

8.500 episodis

Quibi va aterrar al mercat fent una inversió de 1.000 milions de dòlars en continguts per al seu primer any de vida. Això volia dir rodar 8.500 episodis de deu minuts o menys d’un total de 175 sèries. Com que estava pensada per al mòbil, la majoria de capítols es podien veure tant amb el mòbil en horitzontal com en vertical, perquè estaven rodats per admetre les dues modalitats de visionats. Una de les línies que va intentar és la de fer forat en el camp dels minidocumentals informatius i altres peces vinculades a l’actualitat: es tractava d’aprofitar l’agilitat que permet el format breu per poder reaccionar ràpidament als temes candents de l’agenda mediàtica. Però aquesta línia de programació va rebre poc interès del públic.

Una altra derivada important era la tecnològica. De fet, Katzenberg i Whitman creuen que van trobar una bona simbiosi entre els talents de Silicon Valley i Hollywood. D’alguna manera, Quibi va ser també un laboratori amb el qual el sector va poder experimentar amb una tipologia de formats nova. De fet, quan el 2018 va aconseguir els seus primers 1.000 milions de dòlars de finançament, a la cartera de socis hi tenia noms de primeríssima línia del sector com Disney, 21st Century Fox, NBC Universal, Sony Pictures, Time Warner, Viacom, eOne, Lionsgate o la Metro Goldwyn Mayer. Altres socis incloïen Madrone Capital, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Liberty Global o Alibaba. La BBC i la canadenca BCE s’hi afegirien posteriorment.

ʺTot el que ens queda ara és oferir-vos una sincera disculpa per haver-vos decebut i, al capdavall, per haver-vos abandonatʺ, conclou el missatge dels creadors a la seva comunitat. ʺNo podrem agrair-vos prou que hagueu estat amb nosaltres, i per nosaltres, en tots els passos d’aquest camíʺ.

El tancament suposa un cop dur per a dos dels veterans més reputats del sector. Katzenberg va ser un dels cofundadors de DreamWorks, l’estudi creador de Shrek i Kung Fu Panda, entre d’altres. El 2016 va vendre aquest segell a NBC Universal per 3.800 milions de dòlars. Anteriorment, als 90, va ser un dels líders de Disney just en els anys del renaixement de l’animació per a l’estudi. En el cas de Whitman, procedia de Hewlett Packard, on havia exercit de directora general. I, abans, també havia sigut directora general d’eBay, durant deu anys. El futur immediat potser és més lluminós per a ella: tot i que va fracassar com a candidata republicana a governadora de Califòrnia el 2010, la publicació Politico la situa com a possible ministra d’un govern Biden, si el demòcrata arriba finalment a la Casa Blanca.