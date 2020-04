Quibi, continguts curts per a temps ràpids

Sèries com State of the union, de la HBO, ja ho avançaven. El temps dels espectadors és finit i cada cop s’agraeixen més històries curtes. Amb aquesta finalitat ha nascut Quibi, una nova plataforma que comença a funcionar avui als Estats Units i els continguts de la qual no superen els deu minuts. Dissenyada per ser consumida exclusivament a través dels telèfons mòbils, Quibi, nom que neix de la fusió de l’expressió quick bites [mossegades ràpides], arriba amb una oferta de 51 títols.

Rere el projecte no hi ha, precisament, dos principiants. Jeffrey Katzenberg i Meg Whitman, fundador i consellera delegada, respectivament, tenen una llarga trajectòria en el món empresarial i en el sector audiovisual. El primer va ser durant deu anys director executiu de Disney i posteriorment va fundar, juntament amb Steven Spielberg i David Geffen, Dreamworks. Per la seva banda, Whitman ha sigut executiva de The Walt Disney Company i actualment forma part dels consells d’administració de Procter & Gamble i Dropbox. Per si aquestes credencials no fossin suficients per adonar-se que Quibi no és un projecte underground nascut en un garatge, només cal fixar-se en la llista d’inversors: Disney, NBCUniversal, Sony, WarnerMedia, Viacom CBS i Alibaba Group, entre d’altres. En total, més d’una desena de companyies que l’any 2018 van aportar mil milions de dòlars al capital de Quibi. Els grans noms no només apareixen a la llista dels inversors, sinó que també es detecten en les estrelles fitxades, en què figuren Reese Witherspoon, Jennifer Lopez, Will Smith, Demi Lovato i Sophie Turner.

Quibi surt al mercat amb una oferta de tres mesos (90 dies) gratuïts per als usuaris que es van donar d’alta a la web abans d’aquest dilluns. Un cop passat el període gratuït, hi ha dues modalitats: 4,99 dòlars al mes amb publicitat o 7,99 dòlars al mes sense publicitat.

Esquivar la crisi del coronavirus

La plataforma, que té planejat estrenar 175 produccions originals durant el seu primer any de vida, divideix l’oferta en tres categories: pel·lícules per capítols, llargmetratges dividits en capítols d’entre 7 i 10 minuts; sèries documentals i de no-ficció; i programes essencials diaris, petites peces informatives, d’entreteniment o estil de vida. De la primera categoria, Quibi n’estrenarà quatre amb el llançament, mentre que dels segons n’hi haurà 19 cada setmana. De programes essencials n’hi haurà més de dues dotzenes, que s’actualitzaran periòdicament.

El llançament de Quibi es produeix en un moment d’incertesa general a causa de la crisi del coronavirus, que ha aturat en sec tota la indústria audiovisual dels Estats Units. Malgrat tot, la plataforma tira endavant amb el seu pla de negoci i els dos responsables asseguraven fa una setmana que tots els productors i creadors estaven buscant alternatives per tenir les seves produccions per a l’estrena. “En la majoria dels nostres programes, els nostres socis estan sent molt emprenedors i estan complint”, explicava Katzenberg a The Hollywood Reporter. En total, l’empresari assegurava que només dos dels programes que s’havien d’estrenar amb el llançament es veuran afectats pel coronavirus: Hot off the mic, que s’alimenta de gravacions recents fetes en clubs de comèdia, i 60 in 6 -inspirat en el format 60 minuts -, que es va haver d’aturar per un cas d’infecció a l’equip.

La inestabilitat causada pel virus s’uneix a un model de consum nou -hi ha hagut alguns tímids intents poc reeixits- que no se sap com serà rebut pels espectadors. Quibi ho aposta tot als mòbils escudant-se en les dades que assenyalen un augment del consum de continguts a través d’aquests dispositius que va en paral·lel a les millores de la qualitat de les plataformes de streaming.

“Continuo creient, discutint i predicant que Quibi no és un substitut o un competidor de la televisió. El nostre servei tracta exclusivament del que fas de set del matí a set del vespre al teu mòbil: i el que fas, si entres al nostre grup demogràfic principal de persones de 25 a 35 anys, és veure entre 60 i 70 minuts de continguts de YouTube, Facebook, Instagram i Snapchat”, explicava Katzenberg en una trobada amb Vanity Fair. Si un model com el seu no ha triomfat fins ara, assegura, és perquè ningú ho ha intentat realment, almenys amb una aposta tan clara com la seva per continguts propis.