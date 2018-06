‘Quo vadis’, Gamelab?

L’oferta del Gamelab és, en principi, tan diversa com atraient. S’hi poden trobar xerrades de figures importants del sector amb un currículum espectacular i una opinió qualificada sobre l’esdevenidor d’aquest àmbit. També hi ha taules rodones en què investigadors, acadèmics, empresaris o creadors -en definitiva, actors rellevants de la indústria- contrasten idees sobre l’oci digital interactiu i la seva evolució. Qui vol afavorir la seva projecció i augmentar la seva formació especialitzada hi pot trobar tallers que ofereixen continguts tècnics. Els assistents poden establir connexions amb altres professionals de perfils diferents amb qui es puguin compenetrar per associar-se i ajudar-se mútuament a potenciar els respectius negocis, gràcies a les activitats de networking. I tot això, per descomptat, enmig d’una flamant selecció de projectes innovadors de la pròspera escena de desenvolupament indie local.

El congrés compta des d’aquesta catorzena edició amb un comitè assessor ben eclèctic que s’ha afegit a l’equip directiu del certamen i que està compost per veritables tòtems del món dels videojocs. Entre ells hi ha l’arquitecte en cap de PlayStation 4, Mark Cerny; el vicepresident d’Activision Blizzard, Mike Sepso; el periodista especialitzat en noves tecnologies Dean Takahashi, o l’autor de literatura fantàstica i director vitalici d’Eidos Interactive Ian Livingstone -editor responsable, entre d’altres, de sagues tan cèlebres com Tomb raider o Hitman.

A l’agenda d’actes hi ha hagut una presència femenina destacable que, asseguren els organitzadors, no ha sigut fruit d’un esforç per assolir la paritat sinó un fet representatiu de l’increment del pes de les dones en aquesta indústria. S’ha pogut gaudir d’excel·lents presentacions més enllà dels aparents plats forts, com la deliciosa conferència de Maja Moldenhauer, artista i productora de Cuphead, un vibrant exponent del gènere de les plataformes inspirat en l’estètica dels dibuixos animats dels anys 30. Altres figures capdavanteres que han il·luminat els assistents amb la seva sapiència han sigut David Jones, creador de Grand theft auto ; la productora del joc de rol i acció postapocalíptic de món obert Horizon : z ero dawn, Angie Smets; o l’escriptora de la saga Uncharted, Amy Henning, que enguany ha estat distingida amb el Premi d’Honor del congrés.

Els millors videojocs

Gamelab, en col·laboració amb l’Acadèmia Espanyola de les Arts i les Ciències Interactives, premia anualment els millors videojocs desenvolupats a l’Estat. Els guardons de l’edició 2018, lliurats ahir al vespre a l’Auditori Game de l’Hotel NH Collection Barcelona Tower, han distingit Jera, del DigiPen Institute of Technology Europe Bilbao, o The red string club de Deconstructeam com a obra amb millor narrativa -que també s’ha endut el premi al millor àudio i el Premi de la Premsa-. El Premi del Públic i el de millor joc de debut han sigut per a Monsterprom, de SomeAwesomeGuys; i el millor joc en desenvolupament, Blasphemous, de The Game Kitchen. Bring you home, d’Alike Studio, ha sigut el gran guanyador de la nit: ha sigut considerat el joc amb millor direcció artística, millor joc català, millor joc per a telèfon intel·ligent, millor joc de PC i joc de l’any.

L’agenda d’actes es clourà demà amb un programa que començarà amb una presentació sobre narrativa visual interactiva i una ponència sobre la lluita de Team17 -l’estudi darrere de Worms o Lemmings - per la consecució de la seva independència financera. La resta de la jornada tractarà sobretot l’escena independent, amb una xerrada sobre el game design incòmode, a partir de la joia Gorogoa, i taules rodones que s’ocuparan de definir què significa ser indie avui dia i de prendre el pols d’aquests projectes allunyats del mainstream.

El congrés finalitzarà, previsiblement, amb un cert èxit de públic però amb la constatació que potser no n’hi ha prou de citar anualment les primeres espases de la indústria dels videojocs si finalment es dediquen, sobretot, a vendre’s o a repetir discursos que qualsevol pot trobar a YouTube, com va fer ahir Jonathan Blow, creador de Braid, amb la seva xerrada sobre el llenguatge de programació C++.

Malgrat el balanç positiu de la majoria d’activitats proposades pel congrés, no sembla que les manifestacions d’alguns polítics, que han emfasitzat el valor de la trobada i han expressat la necessitat de conservar-la, ni el clima previ a l’anunci de l’edició 2018 del congrés, caracteritzat per la insistència dels rumors que asseguraven que podria seguir els passos de la fira Barcelona Games World i abandonar finalment Barcelona, siguin un fonament gaire sòlid per a la continuïtat del Gamelab. Segons l’organització del congrés i l’Institut Català de les Empreses Culturals, el congrés de videojocs se celebrarà a Catalunya com a mínim fins al 2020.