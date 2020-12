RAC1 acomiadarà el 2020 amb un especial des de la Casa Vicens Gaudí de Barcelona

RAC1 i RAC105 es vesteixen de gala per acomiadar el 2020. Les dues emissores del grup Godó emetran conjuntament RACampanades, un especial conduït per Marc Giró i Albert Buscarons que es farà des de la Casa Vicens Gaudí de Barcelona. El programa s'emetrà la nit del 31 de desembre des de les 23 h fins a les 01 h, i es tornarà a emetre per RAC1 el divendres 1 de gener, en el bloc de programació que va de les 18 h a les 24 h.

Pel programa-revetlla passaran col·laboradors com Laura Fa i Ignasi Taltavull, que recordaran els que per a ells han sigut els personatges de l'any. Per la seva banda, Albert Pedrol farà el seu rànquing dels esdeveniments esportius del 2020. També participaran en el programa la crítica de televisió Mònica Planas; el president de l'ADI-FAD, Salvi Plaja; l'activista antiracista Desirée Bela-Lobedde, i el director de Núvol , Bernat Puigtobella. Dues de les veus de referència de la casa, com són Toni Clapés i Jordi Basté, faran el seu particular repàs del 2020 i alguna predicció per al 2021.