RAC1 no compta amb 'La segona hora' per a la temporada que ve

No hi haurà temporada 12 de 'La segona hora' a RAC1, tot i que l'espai encara és líder de la seva franja, entre la una i les dues del migdia. Segons ha avançat 'El Nacional' i ha confirmat l'ARA, l'emissora del grup Godó ha comunicat ja la seva disposició a fer el canvi. Fonts de la direcció de RAC1 asseguren a aquest diari que la decisió no està presa, però això contrasta amb les converses que han tingut lloc entre l'emissora i la productora de l'espai, Minoria Absoluta. La maniobra, però, no obeeix al desgast de l'audiència: l'últim EGM li atorgava 160.000 oients, una millora respecte els 136.000 de l'onada anterior (per bé que baixava respecte als 190.000 de fa un any).

Aquest és el segon revés per a Morales en el grup, ja que a finals de 2017 va veure com l'emissora li cancel·lava el programa 'Catalunya Directe', de 8TV. Aleshores la decisió es va emmarcar en un procés de desinversió del grup en la televisió, que ha deixat sota mínims pel que fa a continguts propis, i amb un residual 0,5% d'audiència.

Una de les opcions que es planteja és mantenir els cinc treballadors del programa a una altra emissora de Godó: RAC105. En aquest cas, seria per assumir el 'Fricandó matiner', el programa despertador que emet entre les 6 i les 11 del matí. Substituiria així l'equip que encapçala Ernest Codina. Aquest format humorístic no troba l'encaix des que va deixar-lo de fer Vador Lladó. Primer el va assumir Gerard Romero, però les xifres d'audiència no el van acompanyar i Codina va rellevar-lo a mitja temporada. Amb 94.000 oients, els mateixos que el seu predecessor, tampoc ha aixecat el llistó del programa.