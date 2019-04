RAC1 continua líder però Catalunya Ràdio fa rècord i retalla distàncies

RAC1 continua sent l'emissora de ràdio més escoltada de Catalunya, segons les dades de la primera onada d'aquest any de l'Estudi General de Mitjans (EGM), que s'han fet públiques aquest dimecres al matí. L'emissora del Grupo Godó té 865.000 oients diaris, mentre que Catalunya Ràdio ocupa la segona plaça amb 716.000, el millor registre de la seva història.

En comparació amb l'abril del 2018, les dues emissores segueixen trajectòries contraposades. RAC1 va assolir llavors el seu rècord històric, amb 971.000 oients, de manera que n'ha perdut 106.000. Catalunya Ràdio, en canvi, guanya 19.000 seguidors respecte als 697.000 que tenia fa un any, i que van suposar la segona millor marca fins llavors. El tercer lloc del podi és, un cop més, per a la Cadena SER, que ha baixat dels 386.000 seguidors de fa un any als 332.000 que té actualment.

Per programes, 'El món a RAC1' de Jordi Basté manté la primera plaça, amb 642.000 seguidors cada dia, per davant d''El matí de Catalunya Ràdio', que condueix Mònica Terribas i que aconsegueix 555.000 oients. Els dos programes empitjoren les dades que havien assolit l'any passat, però el descens és més pronunciat en el cas de la ràdio privada, que venia de 721.000 seguidors. El magazín de la pública, de fet, marca el segon millor registre de la seva història, només superat pels 574.000 oients de l'abril passat.

A la franja matinal, el tercer programa més escoltat a Catalunya és l''Hoy por hoy' de la Cadena SER, que té 153.000 seguidors. Per la seva banda, 'Aquí, amb Josep Cuní' – el vaixell insígnia de SER Catalunya, la marca catalana de l'emissora del grup Prisa– s'estrena a l'EGM amb 23.000 oients diaris. El magazín es va començar a emetre a l'octubre, però encara no va aparèixer en l'anterior onada de l'estudi, publicada a finals de novembre.

Pel que fa a la resta de franges, Catalunya Ràdio segueix obrint esquerdes en el domini absolut que tenia RAC1 fa un any. Si al novembre el 'Catalunya migdia' aconseguia obrir forat, ara també ho fa el 'Catalunya vespre', que lidera la seva franja. L'informatiu que presenten Òscar Fernández i Empar Moliner reuneix 129.000 oients cada migdia (en perd 11.000 respecte a l'any passat) i supera els seus rivals: el '14/15' i el 'Primer toc' obtenen, respectivament, 83.000 i 81.000 oients (fa un any eren 72.000), i el 'Tot és possible' n'aconsegueix 88.000 (-1.000). Al vespre, l'informatiu conduït per Kílian Sebrià a l'emissora pública té 96.000 seguidors (+41.000) i supera el 'No ho sé', que baixa de 96.000 a 88.000.

La resta del dia, però, el lideratge és de RAC1, que reuneix cada migdia 231.000 oients amb 'La competència' (-15.000) i 160.000 amb 'La segona hora' (-30.000), mentre que el 'Popap' es queda amb 81.000 (-2.000). A la tarda, el 'Versió RAC1' aconsegueix 256.000 seguidors (-43.000) i s'imposa clarament a l''Estat de Gràcia', que en té 102.000 (-4.000). I al vespre els 155.000 oïdors d''Islàndia' (-4.000) guanyen els 99.000 del 'Tot costa' (+8.000). Finalment, entre els programes esportius nocturns el 'Tu diràs', amb 106.000 seguidors (-53.000), bat 'El club de la mitjanit', que en reuneix 56.000 (+11.000).

Pel que fa als caps de setmana, el 'Via lliure' de RAC1 continua sent el programa més escoltat, amb 513.000 oients els dissabtes (en què es deixa 13.000 persones respecte al màxim històric de fa un any) i 494.000 els diumenges. A Catalunya Ràdio, 'El suplement té 343.000 oients els dissabtes i 403.000 els diumenges. En comparació amb l'any passat, això suposa, respectivament, un descens de 1.000 persones i un increment de 146.000. Respecte al novembre, la primera onada des que Roger Escapa va agafar les regnes del programa, la xifra del dissabte es manté intacta, i la del diumenge millora en 32.000 seguidors.

Catalunya Ràdio també lidera les tardes esportives del diumenge, gràcies als 310.000 oients del 'Tot gira', que en guanya 100.000 l'últim dia de la setmana. Mentrestant, a RAC1 'Superesports' té 264.000 seguidors (4.000 menys que fa un any). Els dissabtes aquest espai l'escolten 188.000 persones.