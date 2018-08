RAC1 multiplica l’oferta d’esports del cap de setmana

La continuïtat serà la característica principal de la graella que RAC1 posarà en marxa aquest dilluns, quan donarà el tret de sortida a la nova temporada regular. La principal novetat es trobarà al cap de setmana, en què l’emissora privada duplica la serva oferta esportiva: el 'Superdiumenge', presentat per Xavi Puig, es converteix en 'Superesports' i s’emetrà també els dissabtes, de 18 h a 23 h (els diumenges es manté l’horari dels últims anys, de 16 h a 23 h), amb l’objectiu de “seguir totes les competicions esportives de ben a prop”. Això farà que es redueixi la durada del 'RAC1ncentrat', l’espai que recupera els millors moments de la programació de l’emissora: els dissabtes només s’emetrà de 15 h a 18 h, però a canvi guanya una hora els diumenges, de 15 h a 16 h, en substitució de l’'Ultraesports', que amb la marxa del seu presentador, Raül Llimós, ha desaparegut de la graella. L’altre canvi també és conseqüència del comiat de Llimós: el 'Primer toc', que fins ara conduïa ell de 14.30 h a 15 h, quedarà aquesta temporada en mans d’Aleix Parisé, tal com va avançar l’ARA.

Jordi Basté es mantindrà al capdavant d’'El món a RAC1' (de 6 h a 12 h), que aspira a mantenir-se per vuitè any consecutiu com el programa més escoltat de Catalunya. 'La competència' (de 12 h a 13 h) i 'La segona hora' (de 13 h a 14 h) continuaran omplint d’humor els migdies, abans de donar pas a l’informatiu '14/15' (de 14 h a 14.30 h). A la tarda, després del 'Tot és possible' (de 15 h a 16 h), Toni Clapés encararà la seva 22a temporada al capdavant del 'Versió' (de 16 h a 19 h), i tot seguit Albert Om seguirà presentant 'Islàndia' (de 19 h a 20.30 h), que incorpora com a novetat una secció que portarà l’equip del programa a recórrer Catalunya en autobús. També hi haurà novetats al 'No ho sé' d’Agnès Marquès (de 20.30 h a 22.30 h), que cada vespre emetrà un capítol d’una nova 'sitcom'. La graella diària es completa amb els esports del 'Tu diràs' (de 22.30 h a 1 h).

Els matins dels caps de setmana, Noemí Polls es manté al capdavant de l’informatiu 'La primera pedra' (de 6 h a 7 h) i Xavi Bundó es farà càrrec, un any més, del 'Via lliure', que s’emet els dissabtes i diumenges de 7 h a 14 h.