RAC105 prescindeix de Gerard Romero al ‘Fricandó matiner’

Gerard Romero presentarà avui per última vegada el Fricandó matiner de RAC105. L’emissora del Grupo Godó ha decidit rellevar-lo com a conductor del seu morning show, del qual es va fer càrrec al setembre per substituir Vador Lladó. Segons va avançar El Nacional, a partir del 2 de gener el programa quedarà en mans d’Ernest Codina, que fins ara presentava l’espai musical Club 105 a la mateixa emissora i que també col·laborava al Fricandó matiner. El canvi de conductor no afectarà Elisenda Carod, que va debutar com a copresentadora del programa també al setembre i continuarà ara al costat de Codina. Sí que es preveuen alguns canvis entre els col·laboradors de l’espai.

El Fricandó matiner ha patit un fort descens d’audiència des de l’arribada de Romero i Carod. L’EGM del novembre (el primer des del canvi de presentadors) li va atorgar 94.000 oients, mentre que Vador Lladó se n’havia acomiadat amb 132.000, segons les dades del juliol. De fet, però, les xifres de l’espai feia temps que anaven a la baixa, en benefici d’ El matí i la mare que el va parir de Ràdio Flaixbac, que és el morning show líder a Catalunya.