RTVE ajorna la posada en marxa dels seus nous informatius pel temporal 'Filomena'

RTVE ha anunciat que ajorna la posada en marxa dels seus nous informatius, prevista per a aquest dilluns, a causa del temporal Filomena. Segons ha comunicat la corporació, la decisió d'endarrerir l'estrena s'ha pres per les dificultats de mobilitat provocades pel temporal que impedeixen l'accés dels treballadors als seus llocs de treball. RTVE informarà durant els pròxims dies de la data d'estrena.

La corporació ha preparat un canvi integral dels seus Telediarios que afecta principalment la imatge dels informatius. Entre les novetats hi ha un nou decorat, nova sintonia i línia gràfica. Jaime Garrido, director d'imatge de TVE, ha explicat que els canvis són per donar resposta a "les demandes dels espectadors del segle XXI". " Incorporem la realitat augmentada, el disseny 3D, una narrativa moderna, un grafisme adequat, una escenografia limitada i actual, una llum actual i un espai de treball d'I+D+I als continguts informatius", detalla. Els espectadors, però, hauran d'esperar que passi el temporal per descobrir aquests canvis.