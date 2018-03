RTVE roda el drama ‘La otra mirada’, amb Macarena García

Sevilla és l’escenari de La otra mirada, el nou drama de prime time que roda La 1 a la capital andalusa i a Madrid. Ambientada als anys 20, la sèrie, produïda per Boomerang TV, està protagonitzada per Macarena García, que dona vida a la Manuela, la jove directora d’una acadèmia per a noies que sempre ha seguit les normes i ara sent que la seva vida no respon a les seves expectatives. El claustre de mestres de l’acadèmia es completa amb els personatges interpretats per les actrius Patricia López Arnaiz, Cecilia Freire i Ana Wagener.

Segons el director de ficció de TVE, Fernando López Puig, un dels objectius de la sèrie és “reunir un grup de dones joves que reflexionin sobre el fet de ser dona i el seu paper a la societat”. En aquest sentit, el productor executiu de la sèrie, Josep Cister, ha assegurat que les quatre protagonistes “són dones lluitadores que persegueixen els seus somnis i per això han de canviar coses”.