RTVE excusa el masclisme d’una sèrie de dibuixos de Clan

Després de rebre diverses queixes dels espectadors, RTVE ha reconegut que algunes de les sèries de dibuixos animats que emet al canal infantil Clan inclouen situacions masclistes. Se n’ha excusat assegurant que es tracta de productes que no poden modificar. En concret, la crítica recollida pel programa RTVE responde -en el qual el defensor de l’espectador contesta els comentaris de l’audiència- feia referència a Marcus level i un dels seus personatges, que es negava a fer una prova perquè “era de nenes” i considerava que li havien de donar un repte de “veritat”. Segons l’espectador, no és un comentari aïllat i durant tota la sèrie se’n fan altres de similars.

En resposta a l’espectador, Fernando Hernández Benjumeda, director de programació de Clan, ha reconegut que “a vegades s’utilitza cert llenguatge estereotipat a les nostres sèries d’animació”. Tot i així, ha assegurat que la corporació no pot fer res per corregir aquest error. “Lamentablement, aquest tipus de sèries internacionals arriben a RTVE ja doblades i no tenim ni el control ni la responsabilitat de modificar els guions”.